21年公館肯德基歇業　2位房東拆租「正式分手」

記者項瀚／台北報導

營業21年的公館肯德基歇業，該店由2棟透天合併，房東是不同人。而肯德基撤出後，2組房東「正式分手」。據了解2棟透天要重新隔開，其中1棟已租給其他業者，另1棟月開28萬元招租，也快要租掉了。

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▲營業21年的公館肯德基歇業，讓在地人相當驚訝與不捨。（圖／記者項瀚攝）

開業21年的公館「肯德基」上月底歇業，讓在地人相當驚訝與不捨，當時肯德基發聲明：「肯德基台北台大餐廳因應整體營運與商圈規劃考量，於2024年9月30日結束營業，我們將繼續拓展實體店面，穩定增加餐廳數量。」

過去《ETtoday新聞雲》曾報導，公館肯德基由2透天打通合併，謄本上面積合計139坪，但有不少增建，因此實際面積大出不少。而2棟透天分屬不同房東，其中一組房東還曾想「分手」，開價2.65億元賣店面，但目前已查無此刊登。

然而，在公館肯德基歇業之後，2組房東人馬「確定分手」。

據知情房仲透露，2組房東拆夥招租，其中1間實際使用面積100坪，每月開價28萬元招租，已快要租掉了，另1棟面積也差不多，已經租掉了，但暫無透露承租方身份，月租也是開28萬元左右，實際成交金額與開價落差不大。

記者實地走訪，公館肯德基正在進行室內工程，但看似目前仍是拆除肯德基原裝潢作業，2棟透天內部也還沒有隔開來，還看不出新租客是誰。

▲公館肯德基正在進行室內工程。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，公館肯德基位於台大校門對面，學生人潮量大，點位不錯，開設餐飲行業最為適合，但雖然公館商圈店面市場在疫後明顯復甦，空置率大降，但每月28萬元還是略高了一些。

江建欣認為，肯德基撤出公館的原因很多，其中可能包括房東想拆夥、拉高租金價碼，「若房東有意出售房產，那麼與隔壁棟鄰居合併租約，將成為出售的抗性之一，另外2棟拆開來出租，租金單價會更高，拉高物件投報率，對出售房產有利。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，近年不少連鎖餐飲業者撤出，主要是觸碰土地使用分區規範，住宅區建物部分空間不能作為餐廳，不過公館肯德基位於商三特，沒有這問題，估歇業原因除了可能與房東有關，就業者的角度，連鎖速食業者在雙北精華區若非要打造指標大店，不然都有壓縮店面空間趨勢，主攻外帶，而原先約200坪空間也可能稍顯大了一些。

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