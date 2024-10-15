山陀兒吹走招牌大字　22年星巴克轉戰新址「只隔400公尺」

記者張雅雲／高雄報導

高雄文化中心對面的星巴克，在地開設22年，舒適的用餐空間常常一位難求，也是相當知名老店，在地人透露，舊店租約到期即將搬家，新店就距離400公尺，預計年底開幕，讓不少民眾相當期待，信義房屋專家表示，文化中心生活圈消費力足夠，堪稱餐飲不敗地段。

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▲高雄文化中心對面的星巴克，在地開設20幾年，在此次颱風山陀兒中，受強烈陣風影響，連招牌都被吹掉幾個英文字。（圖／記者張雅雲攝）

星巴克廣林門市位於高雄市廣州一街，2002年開幕，正對文化中心，在地經營超過20年時間，2013年曾經過改裝，共計2層樓，舒適的用餐空間，提供在地人享受咖啡時光的悠閒環境，沒想到此次遇上颱風山陀兒，帶來的強烈陣風，連「STARBUCKS」招牌，都被吹掉幾個英文字。

▲在地人透露，該店因租約到期，預計年底在新店回歸。（圖／記者張雅雲攝）

在地居民透露，該店因租約到期，加上早期店面1+2樓空間不大，已另覓新據點，預計年底在新店回歸，猜測搬家與颱風關聯不大，新店早就動工，只是剛好被吹掉招牌英文字，而新店位於光華路、林德街口，距離舊址僅400公尺。

▲該店開幕22年，加上早期店面1+2樓空間不大，已另覓新據點。（圖／記者張雅雲攝）

新店舊址為修車場，根據建照顯示，基地面積為99坪，為地上2樓，總樓地板面積為116坪，雖然完工日期未顯示，但目前外觀已大致完工，有望在年底開幕。實際詢問業者，截至發稿時間，尚未收到回覆。新店實價登錄均查無買賣、租賃紀錄，在地仲介預估，月租金約落在15~20萬元。

新、舊2店都屬於文化中心生活圈，信義房屋文化店專案經理丁奕薰表示，附近有文化中心、高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區，生活圈也有相當多住宅大樓，居住人口多，餐廳、小吃店有足夠消費力支撐，可說是餐飲業不敗地段。

▲光華路店面沿線不少餐飲業，消費客層以在地客為主。（圖／記者張雅雲攝）

光華路店面沿線不少餐飲業，消費客層以在地客為主，還有捷運橘線文化中心站等優勢，兼具各項機能，往往一有店面釋出，1~2個月就有新店家卡位，接手率很高，1樓租金多為7~12萬元，若是三角窗因招牌醒目，有機會更高。

至於住家多為30~40年屋齡，行情落在25~30萬元，因具明星學區的剛性需求，近期儘管有限貸影響，買氣也不差。



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