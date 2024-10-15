ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

山陀兒吹走招牌大字　22年星巴克轉戰新址「只隔400公尺」

記者張雅雲／高雄報導

高雄文化中心對面的星巴克，在地開設22年，舒適的用餐空間常常一位難求，也是相當知名老店，在地人透露，舊店租約到期即將搬家，新店就距離400公尺，預計年底開幕，讓不少民眾相當期待，信義房屋專家表示，文化中心生活圈消費力足夠，堪稱餐飲不敗地段。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

▲▼文化中心,星巴克,高雄,店面,信義房屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄文化中心對面的星巴克，在地開設20幾年，在此次颱風山陀兒中，受強烈陣風影響，連招牌都被吹掉幾個英文字。（圖／記者張雅雲攝）

星巴克廣林門市位於高雄市廣州一街，2002年開幕，正對文化中心，在地經營超過20年時間，2013年曾經過改裝，共計2層樓，舒適的用餐空間，提供在地人享受咖啡時光的悠閒環境，沒想到此次遇上颱風山陀兒，帶來的強烈陣風，連「STARBUCKS」招牌，都被吹掉幾個英文字。

▲▼文化中心,星巴克,高雄,店面,信義房屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲在地人透露，該店因租約到期，預計年底在新店回歸。（圖／記者張雅雲攝）

在地居民透露，該店因租約到期，加上早期店面1+2樓空間不大，已另覓新據點，預計年底在新店回歸，猜測搬家與颱風關聯不大，新店早就動工，只是剛好被吹掉招牌英文字，而新店位於光華路、林德街口，距離舊址僅400公尺。

▲▼文化中心,星巴克,高雄,店面,信義房屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店開幕22年，加上早期店面1+2樓空間不大，已另覓新據點。（圖／記者張雅雲攝）

新店舊址為修車場，根據建照顯示，基地面積為99坪，為地上2樓，總樓地板面積為116坪，雖然完工日期未顯示，但目前外觀已大致完工，有望在年底開幕。實際詢問業者，截至發稿時間，尚未收到回覆。新店實價登錄均查無買賣、租賃紀錄，在地仲介預估，月租金約落在15~20萬元。

新、舊2店都屬於文化中心生活圈，信義房屋文化店專案經理丁奕薰表示，附近有文化中心、高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區，生活圈也有相當多住宅大樓，居住人口多，餐廳、小吃店有足夠消費力支撐，可說是餐飲業不敗地段。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲光華路店面沿線不少餐飲業，消費客層以在地客為主。（圖／記者張雅雲攝）

光華路店面沿線不少餐飲業，消費客層以在地客為主，還有捷運橘線文化中心站等優勢，兼具各項機能，往往一有店面釋出，1~2個月就有新店家卡位，接手率很高，1樓租金多為7~12萬元，若是三角窗因招牌醒目，有機會更高。

至於住家多為30~40年屋齡，行情落在25~30萬元，因具明星學區的剛性需求，近期儘管有限貸影響，買氣也不差。


《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：文化中心星巴克高雄店面信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租客養狗「門板壞4片」慘況曝　房東狂嘆！過來人搖頭：像人為

「現在懂為何大部份的房東，都不讓租客養寵物了…」一位房東日前投稿「靠北租屋2.0」，文中表示，房客租約在9月底到期，可在10月初點交驗屋時，對方才告知有多片門板壞掉，東西還沒搬完，環境也尚未整理，到處都是狗毛。「我也喜歡寵物，所以讓租客養」，結果卻變成這樣，讓原PO超傻眼。

2小時前

房間空間窄又小「改成上下舖就好」！　網曝2缺點勸退：真的會垮

寸土寸金的時代，小坪數成為普通家庭首選，如果妥善的運用空間是一大問題，就有網友指出，如果房間的床改成上下舖，這樣就多出一個空間可以利用，平面的空間就變更大了，貼文曝光，有過來人勸退「我有一次因為睡醒急著下來，腳麻摔倒」、「爬樓梯很累，晚上起來尿尿你就知道」。

3小時前

附近每坪7字頭！台北1社區「只要3、4字頭」原因曝：灌太兇

「這裡有一批房子好便宜。」房市專家何世昌14日晚上在粉專分享，內湖東湖國中周邊新建案的成交價格，每坪大多在7至8字頭，10至15年的中古屋社區成交價也要6至7字頭。卻有個社區的歷史成交價，每坪只有30幾萬元至40幾萬元，遠低於當地行情，原因則是跟公設有關。

4小時前

「大寮版農16」拆遷出憾事　原住戶尋短留：拆我屋者全家必死

高雄市地政局土開處15日拆除「影劇七村」老舊眷村地上物，沒想到驚見61歲的李姓男子死於屋內，並在門上寫著「拆我屋者全家必死」等詛咒字句，以死對市府表達不滿，十分驚悚，至於詳細情況待釐清，初步排除他殺嫌疑。專家指出，該區有「大寮版農16」之稱。

4小時前

山陀兒吹走招牌大字　22年星巴克轉戰新址「只隔400公尺」

高雄文化中心對面的星巴克，在地開設22年，舒適的用餐空間常常一位難求，也是相當知名老店，在地人透露，舊店租約到期即將搬家，新店就距離400公尺，預計年底開幕，不少民眾相當期待，信義房屋專家表示，文化中心生活圈消費力足夠，堪稱餐飲不敗地段。

6小時前

買1300萬房！友賺4萬多「房貸要付3萬8」他喊扯　全場吵翻

「真的太辛苦了！」一名網友透露，友人月薪4萬多元，竟非常有勇氣買了1300萬新房，房貸每月要繳3萬8000元，令原PO感到十分訝異，「如果是我的話，這樣平常要吃好一點、要出去玩壓力都會很大欸！」文章引發熱議，「太硬了吧！我車+房貸也才3w4，我就覺得消費綁手綁腳了，但我月薪是他兩倍欸！」

7小時前

房地合一稅「稅王」下滑　信義：房貸風險提前緊縮

根據財政部最新統計顯示，9月個人房地合一稅收63.8億元，年增77%，但近年推案量最大的台中市隨交易量萎縮，9月房地合一稅收已經較前2月下滑，信義房屋專家表示，房地合一稅全年將挑戰千億元的歷史紀錄，但央行不動產放款降溫立場不變，房貸風險提前緊縮。

7小時前

七期中古豪宅帝王戶超霸氣　開價「直接賠1間豪宅價」

台中七期一直是豪宅客最喜愛的區域，不過隨著央行持續管控，一間持有七期中古豪宅頂樓帝王戶的法人不等了，直接開出1.158億元的價碼找買家，實際查詢該戶在2012年入手價為1.7億元，等於開價下殺5420萬元，直接賠出一間豪宅價。

7小時前

坐擁中國醫大生活圈！科博特區新地標「亞昕丰山」凌空百米享綠意天際線

台中北區卓越而成熟的醫療產業鍊，加上三所標誌性大學：中國醫大、中科大、台體大，為北區不斷注入豐沛的人口紅利。然而，北區開發較早、土地已十分飽和，因此完整又方正的大基地新案可說是十分稀有；但近期上櫃品牌亞昕集團就選址中國醫大生活圈推出近千坪建案「亞昕丰山」。

8小時前

中國房市出現轉機　專家：將進入兩年復甦期

有金融專家表示，中國官方早前宣布刺激房市和股市的措施有效促進市場信心，令房市出現轉捩點，市場將會進入兩年復甦期。

8小時前

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

名下土地贈2兒！老父求扶養「被..

年輕帥哥豪買5千萬台北房　他一..

他的工法被寫進建築史！　結構教..

房市冷卻「新手房東最有感」　她..

租屋開店「拿不到營登」！業者拒..

見泰山、三峽區「新案單坪價」他..

男友來過夜！女每次收1600元..

七期中古豪宅帝王戶超霸氣　開價..

「大寮版農16」拆遷出憾事　原..

友賺4萬多「房貸要付3萬8」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租客養狗「門板壞4片」慘況曝　..

房間空間小「改成上下舖就好」！..

附近每坪7字頭！台北1社區3、..

「大寮版農16」拆遷出憾事　原..

山陀兒吹走招牌大字　22年星巴..

友賺4萬多「房貸要付3萬8」　..

房地合一稅「稅王」下滑　信義：..

七期中古豪宅帝王戶超霸氣　開價..

坐擁中國醫大便利生活圈！科博特..

中國房市出現轉機　專家：將進入..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366