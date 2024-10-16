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醫師公會砸2.3億買仁愛圓環旁大樓　在地房仲稱：不貴

▲▼ 大安區商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市醫生公會砸2.35億元，買下仁愛圓環附近200多坪商辦大樓。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市醫生公會砸2.35億元，買下仁愛圓環附近200多坪商辦大樓。在地房仲表示，該物件頗具知名度，也是區域少有的純辦大樓，雖然屋齡38年，但屋況、門面都維持得相當不錯，每坪成交105萬元不貴。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

近期實價揭露，大安區知名商辦大樓「安敦國際大樓」罕見出現交易，16樓戶223.5坪以2.35億元成交，換算單價約105萬元。經查謄本，買方為財團法人台北市醫師公會。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，「安敦國際大樓」位於安和路，靠近仁愛圓環，地段精華，雖然屋齡已達38年，但大樓屋況、門面都保持得相當不錯，也是區域較為少見的中古純辦大樓，雖然總價2億多元是個門檻，但仍顯著吸引有需求的單位進駐。

黃獻寬說：「我們公司才剛租在這棟5樓，租金單價2000多元，16樓戶以每坪105萬元成交真的不貴。」不過他提到，以200坪的辦公空間來說，本次交易車位只有買2個，可能稍顯不夠，該區車位稀缺，1個車位每月就需要1萬元租金。

▲▼ 大安區商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲「安敦國際大樓」對面就是國泰的指標改建大案。（圖／記者項瀚攝）

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，「安敦國際大樓」對面就是國泰的指標改建大案，目前正在興建中，未來也將規劃商辦大樓，租金單價絕對是看4000元以上，雖然國泰基本上不可能會賣，但推算每坪價值將上看200萬元，「安敦國際大樓」也能吃到區域利多。

丁玟甄說，一般來說公會團體的辦公空間初期都是以承租為主，隨著公會經營久了，累積足夠的資金後，部分公會也會考慮購置商辦，作為公會辦公室，以避免租金調漲或搬遷的不便性。

丁玟甄表示，在挑選辦公室方面，除了考量實用性與大樓品質，地點也會衡量會員交通便利性或者與鄰近有關的公部門聯單位。本次北市公會所挑選的辦公大樓，位於台北市市中心地區，往西區或東區都相當便利，大樓的管理維護與性價比亦相當不錯。

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