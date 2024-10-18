央行打房「宜蘭反而受惠」　在地房仲：雙北客目光轉向宜蘭

▲央行打房後，宜蘭房市僅呈現微幅量縮，在地房仲認為價格不會修正 。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

央行打房，宜蘭成為另類的受惠區？宜蘭在地房仲表示，雙北住宅動輒4~5千萬元以上，而宜蘭房價親民許多，因此政策祭出後，反而吸引更多雙北買方把目光轉向宜蘭，且這幾年宜蘭一般住宅的投資客比例低，因此沒有拋售潮壓力，觀察目前宜蘭房市僅稍微量縮，價格無修正，整體而言仍呈穩定格局。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

東森房屋宜蘭高中加盟店東朱哲賢表示，先前央行祭出第七波選擇性信用管制，宜蘭房市交易量也稍微呈現萎縮，但衝擊程度不大，預期價格也不會出現修正。第一，這幾年宜蘭沒有太多投資客湧入，投資置產買盤主要進場店面、農地等產品，因此政府政策上路後，一般住宅不會遇到所謂的投資客下車潮，導致承重的賣壓出現。

第二，雙北地區房屋單價、總價高，自然受到選擇性信用管制的衝擊也會比較大，以新北市住宅來說動輒4~5千萬元以上，而宜蘭郊區新的透天僅1300~1800多萬元。朱哲賢說，政策上路後，反而會有更多雙北客把目光轉往總價更低的宜蘭，宜蘭甚至因此成為政策下的另類受惠地區。

▲宜蘭可分成4大購屋熱區，分別是宜蘭市、壯圍、員山、礁溪。（圖／東森房屋提供）

朱哲賢表示，宜蘭可分成4大購屋熱區，分別是宜蘭市、壯圍、員山、礁溪，各有不同特色與優勢。首先，宜蘭市生活機能佳，擁轉運站、宜蘭大學商圈、陽明醫院、新月廣場商圈、傳統市場等等機能，是不少在地客換屋首選，屋齡15年左右的中古透天建坪65坪，總價2000萬元上下，30年大樓單價則落在18萬元左右，以3房總價700~800萬元左右的產品為主力。

壯圍、員山屬於蛋白區，位於宜蘭市的西邊，新大樓成交單價站上3字頭，均價落在32萬元左右，以2房總價700~900萬元左右，中古大樓則約為15萬元。朱哲賢說，這2大區塊環境較為清幽，部分區域還有山景環繞，吸引不少雙北退休族群，此外壯圍由於鄰近交流道，也是許多雙北通勤族的購屋首選。

礁溪市中心為宜蘭房價最高的區域，新大樓成交價已逼近6字頭，主打小坪數2房，總價落在1700~1900萬元左右。朱哲賢表示，該區生活機能跟宜蘭市一樣好，還具有少見的市區天然溫泉，視野景觀又有山、有海，氣候條件亦佳，礁溪溫泉區是台灣知名的溫泉景點、許多度假村與飯店圍繞溫泉設施、成為度假放鬆的理想選擇因此吸引許多雙北客買來當作度假勝地。

展望未來，朱哲賢表示，宜蘭距離雙北近，雖然目前尚有塞車抗性，但具有高鐵建設的超級利多，未來通車後只需20分鐘就能抵達台北，宜蘭市科學園區有望進駐許多廠商，加上宜蘭本得天獨厚的天然環境、舒適愜意的生活步調，房市發展潛力佳，房價還有很大一段成長空間，之後有望跟上新北市。

▲東森房屋宜蘭高中加盟店東朱哲賢。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」