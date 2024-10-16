陳幸妤台中豪宅掛賣11年　5度降價！再自砍1成求有緣人

記者陳筱惠／台中報導

前總統陳水扁的千金陳幸妤在2012年以8750萬元買下台中七期指標豪宅「聯聚方庭大廈」高樓層戶別，隨後經歷漫長11年掛賣，期間看盡房市多頭，如今市場降溫，該戶再降約1成，以9018萬元求售。

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▲台中七期指標豪宅「聯聚方庭大廈」位於市政路，屋齡13年、樓高39樓。（圖／記者陳筱惠攝）

台中七期指標豪宅「聯聚方庭大廈」位於市政路，屋齡13年、樓高39樓，為七期指標豪宅代表，除了陳幸妤外，知名資深藝人白冰冰、王月也是該社區的買方，可說政商名流薈萃。

不過陳幸妤入手後未住過，該戶仍是毛胚屋，而11年間最初開價從9800萬元拉抬到1.18億元後，再降價到1.08億元，但一直未有成交消息，掛賣第10年，也就是去年開價回到9800萬元，然而近期政策再度緊縮，該物件再降782萬元，來到9018萬元求售。

▲前總統陳水扁的千金陳幸妤入手的高樓層戶別求售11年再度降價。

群義房屋文華甘心店協理温峻豪指出：「名人持有的物件，動態會被市場關注，固件因應市場調降，以總價來說降幅1成左右，讓利釋出的用意就是希望開價貼近市場，順利找到買主。」

温峻豪認為：「目前七期整體來說並未出現大幅度賣壓，畢竟豪宅市場並非4000萬元以下的族群，這個客層的思考模式不同，即便賠裝潢千萬也沒問題。」

不過在目前打房、壓抑豪宅交易的情況下，過去實價登錄行情，是否會從助漲到助跌，温峻豪說：「其實是兩樣情，屋主看到行情會成為支撐工具，但如今轉向買方市場，的確會參考實登價往下思考。」

▲台中市政路上豪宅群是否受到此波信用管制壓抑交易量，有待觀察。（圖／記者陳筱惠攝）

另外資深七期房仲則認為：「該社區、物件樓層皆是相當優秀，但以總價來帶來觀察，可入手該層級的客群也都非富即貴，掛賣多年一直未有出售消息，除了該戶已經被貼上標籤外，低調富豪也會擔心大動作引起關注，除非再用價格攻勢，否則依現在市況，確實去化不易。」

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