央行：第2戶購屋貸款金額人數激增　房市投資投機者眾

▲央行表示，有房無貸以及調降第2戶購屋貸款成數占購屋貸款人數比重高。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

中央銀行9月祭出第7波選擇性信用管制，被稱為史上最重管制措施。央行書面報告指出，此次規範重點是新增「有房無貸」以及調降第2戶購屋貸款成數，因為兩者占購屋貸款人數比重高，且多屬投資甚或投機目的。

立法院財委會邀請中央銀行總裁楊金龍17日赴立法院進行業務報告暨「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告，今天書面報告率先出爐。

央行說明，今年9月，央行第7度調整選擇性信用管制措施，並搭配調升存款準備率0.25個百分點，進一步強化管理銀行信用資源，抑制房市投機與囤房行為，引導信用資源優先提供無自用住宅者購屋貸款；估強化信用管制可冷卻民眾強烈的房價上漲預期心理，進而抑制投機動機。

另外，為了兼顧民眾購屋自住需求的資金規劃，央行已於10月9日發布信用管制規範協處措施。

對於第7波選擇性信用管制，央行說明，重點在於規範有房屋者申請第1戶購屋貸款不得有寬限期，以及調降第2戶購屋貸款成數，主要是考量兩者占購屋貸款人數比重高，且多屬投資甚或投機目的。

央行列出3數據佐證，首先，總購屋貸款中，近2成民眾已有房屋、仍申請1筆購屋貸款。由於這類人數眾多，若給予寬限期，期間借款人只需繳交利息而不用償還本金，易被用於短期炒房，央行因而新增規範，防堵這類借款人不斷使用財務槓桿進行炒房。

而在自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國，主要是新申貸第2筆購屋貸款人數多，近期申貸金額與人數激增，並由特定地區（六都與新竹縣市）外溢至全國。

央行對此提出兩數據，一是今年第2季新申貸第2筆購屋貸款人數，占新申貸購置住宅貸款人數比率約達17%，且第2戶購屋貸款金額年增97%、人數年增71%；二是今年上半年新申貸非特定地區第2筆購屋貸款金額年增49%、人數年增20%。

央行強調，未來仍將持續檢視不動產貸款情形與管制措施執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。