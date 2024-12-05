存了200萬！要現在買房「還是再等10年？」　網：別變房奴就好

▲原PO想要買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房是許多人的人生目標之一，近日有網友發文透露，買房是他的夢想，且不論是公寓或是套房都可以，他現在有約莫200萬元的存款，是否有機會在彰化買房呢？還是他應該等到10年後再考慮？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「現在買房好，還是等10年後再買房好」為標題發文，提到他目前單身，夢想買一間房子，且不論是公寓或套房都可以。他每月的薪資4萬元，扣除一些生活費、給家人的錢，還會有2萬元可以存起來。

原PO接著透露，他目前已經有200萬元的存款了，住在彰化的他，有機會買房嗎？還是他應該等到10年後再買？是否有人有類似經驗？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我自己也是夢想買房，薪資也不高，但是今年買下去了，會不會買在最高點我不去想，重點是我終於有房了，未來會不會賠錢我也不在乎，因為這是靠我自己的能力買的」、「你去問十年前買房的人是當年買好還是今年買好」、「10年後再買房，先學會投資理財，把錢投入股市創造更多績效」。

還有網友認為，「有需求就開始看房，沒需求就等等」、「應該從自身需求跟財務狀況回推，如果存款不知道放哪，可以先考慮放預售屋，慢慢繳，壓力不會那麼大，只是預售屋價格貴，建商也要慎選」、「衡量自身能力，別變成房奴就好」。