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房價1／3買公設惹民怨　 他反提高房價下「公設有用論」

▲▼時代溫莎大廈,新古典,公設有用論,時代建設,逢甲大學教授,許宏丞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房價愈來愈高、公設比高、住宅空間縮小的趨勢下，公共空間的多面向性可精簡人力與管理費。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新式建築因應消防法規、電梯空間，新案基本公設比拉高已經是常態，以台中來說，最常見的公設比落在31~34%間，不少購屋族質疑，房價的1/3拿來買公設划不划算。不過，時代建設總經理許宏丞則是以高房價為借鏡大力提倡「公設有用論」。

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隨便一翻開預售屋資訊，新預售案的公設比平均來到33％，這可能是很多購屋族買房的痛點，以總價2千萬元的新大樓、公設比33%來說，其中就有約660萬元買的是公設。

▲▼時代溫莎大廈,新古典,公設有用論,時代建設,逢甲大學教授,許宏丞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯區「時代溫莎大廈」近期落成，全社區92戶住家，管理費精算一坪約100元。（圖／記者陳筱惠攝）

但時代建設總經理許宏丞觀察：「從房價愈來愈高、公設比高、住宅空間縮小的趨勢下，不少人提倡『公設無用論』，但實際上就我們的觀察，『共享』的概念反而更顯重要。」

以近期落成完工交屋的「時代溫莎大廈」來說，社區公設捨棄冰冷傳統的物業櫃台，採用檯面式螢幕，降低高度、拉近距離感的咖啡廳吧檯，不僅提供輕食服務，社區秘書一眼望到車道，警衛亭的設立就可被免除。

許宏丞說：「多功能面向、使用率高的公設，如交誼廳、頂樓的空中廚房、健身房、練（鋼）琴室等，我們精算過，管理費因多功能空間交錯、維護簡單，一坪僅落在100元，因此住戶接受度也很高。」

▲▼時代溫莎大廈,新古典,公設有用論,時代建設,逢甲大學教授,許宏丞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者認為多功能面向、使用率高的公設包含交誼廳、廚房空間、健身房、練（鋼）琴室等。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者謝幸則分析：「當公設的豐富度與實用性兼顧時，私人領域的住家空間就能夠不用被打擾，以鋼琴室來說，一架鋼琴放在家中可能得佔據不少面積，但放在公設，有需要時使用，等於另類的節省空間。」

另外，比較專業的廚房用具若要塞進家中，不僅使用率低，也相當佔據廚房，社區若有規劃像是媽媽教室、空中廚房等，親友相聚直接領到公設區域，這也是新世代買家接受度相當高的一個考量。

▲▼台中,房市,房價,鳥瞰,南區,大膳哲哲,銷售率,趨緩,打炒房,政策,磐鈺,新案,房市鳥瞰,（圖／記者陳筱惠攝）

▲磐鈺「大膳哲哲」在公設上也採用，每區皆可多功能型態的設計。（圖／記者陳筱惠攝）

共享的概念，也出現在磐鈺營建機構的「大膳哲哲」，每個公設空間都是多功能型態的設計，如在有限的空間中規劃「食堂」，不僅擁有廚具，也同時可作為親子教室、演講、藝文展覽、電影、管委會開會等多功能使用，受到不少民眾青睞。

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關鍵字：房價公設比管理費共享多功能交誼廳鋼琴室大廳房市時代建設

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