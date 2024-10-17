3大咖啡品牌撤出公益路　下家「無縫接軌」洗牌商圈業態





▲去年因租約到期撤出的「RÊVE黑浮咖啡台中公益店」，目前也由築間接手店面即將開幕「築間燒肉本命」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台指名度極高的公益路商圈，日前才陸續退場的3間咖啡品牌，包含路易莎咖啡、85度C、黑浮咖啡，剛撤出的店面，下家也在近期浮出檯面，分別是超商的新鮮市與韓式品牌以及燒肉店。信義房屋專家認為，公益路可承受的商業方式多元，新一輪洗牌大致完成。

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公益路的角間店面，上月一次釋出2間，引起市場關注，不過2間店面當時都有工班、裝潢車進駐，幾乎是「無縫接軌」的迎來新房客，原路易莎咖啡的店面，已掛上全家便利商店與FamiSuper全家新鮮市的招牌，將引進販售冷凍肉品海鮮和調味醬料、生鮮蔬果。

另外，原85度C台中創始店的店面，則由同集團「美食達人」旗下的這一鍋餐飲集團，將進駐韓式品牌「韓啵韓式料理」，看版預告新店將於11月中旬登場。

▲原85度C台中創始店的店面，則由同集團「美食達人」旗下的這一鍋餐飲集團，將進駐韓式品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪，這2家店中間，還有去年因租約到期撤出的「RÊVE黑浮咖啡台中公益店」，目前也由築間接手店面即將開幕「築間燒肉本命」，據悉，已簽下10年合約，月租金約落在30~36萬元，房東未漲價，換算下來單坪租金落在2150元左右，符合市場行情。

短短120公尺內就有3間店面舊換新，信義房屋公益忠明店曾志凱表示：「公益路擁有吸引大型知名店家進駐插旗的代表性，加上公益路可承受的商業方式多元，加上串連勤美商圈的優勢，讓公益路成為主題餐廳進駐最多的街道型商圈。」

▲原路易莎咖啡公益店的店面，已掛上全家便利商店與FamiSuper全家新鮮市的招牌。（圖／記者陳筱惠攝）

不過就在疫情2020年、疫情後的2022年，公益路上都經歷過大洗牌，2024年目前也出現汰舊換新的新局面，曾志凱說：「疫情前後個人餐、小家庭聚會的店家明顯變多，這與住宅分戶的概念類似，用餐環境的改變也會帶來不同的商業模式，此次洗牌大致完成。」

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意則認為：「連鎖大型品牌全台各地展店，公益商圈租金雖不便宜，但實際上台中市場成本仍相較雙北低，加上公益路具有廣告意義，也會增加業者布局的意願。」

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