買老公寓才發現「裝潢水好深」　他無助勸世！過來人教戰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前買下一間老公寓後，才發現裝潢的水好深，而僅有100多萬預算的他，只好各項目都斤斤計較，也忍不住發文勸世。PO文釣出不少過來人經驗談，也有網友建議，「先挑重要的做，漏水、水線、電線重拉之類的。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，捏著購入一間老公寓，發現裝潢水好深，奉勸還沒入手的人，看屋時就要一併評估屋況和對應的裝潢費用，這都是要拿出現金的。

原PO坦言，「我的裝潢預算只有一百多萬，可能基礎工程做完就沒了，不得不在各個項目斤斤計較，找了一兩個統包來報價後，發現所有項目統包都會加上10%監工費，例如超耐磨地板、衛浴設備和淋浴門，這似乎等基礎工程完工後，我自己找廠商來裝還不用被另外收10%。」

他也無奈提到，依照朋友裝潢的經驗，當統包報價後再把一些項目從報價單中刪掉，會讓對方不太爽，「因為預算實在很緊，想問問大家的經驗，有什麼項目比較不需要其他工種的配合，一開始就不用發包給統包做？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們紛紛回應，「這些錢你想省、自己發包，會更麻煩，且現在工不好找、時間也不好喬，到時候光你狂請假搞定這些，付出的成本就不小了，還有現在很多總金額低的，不見得有人願意接」、「現在缺工時代，找到可靠信任的最重要，不要去比價，好的師父統包都做不完了」、「不妨找個水泥工，請他找相關認識的師傅來做其他的工作。雖然有的項目可能報價會比較高，但可能不會收取監工費，總體上來說，成本還是低於付給統包的監工費。至於天地牆等基本工程由他們完成，其他如廚具和系統櫃則可以自己購買或找其他師傅來安裝」、「建議先搞主要的，尤其是水電，其他室內的可以先一切從簡，日後再慢慢搞」。

另外，還有人分享，「自己找統包的標準是：1.不要拖工期（有工班）。2.能溝通（半路修改難免）。3.價格不要背離行情太多。統包要安排師傅進場順序，有的會不只來一趟，管理的費用該給就給，一百多萬可以做很多事情，重要的先處理，不要氣餒。」