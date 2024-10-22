輔導建物合法化！墾丁大街地主「捐地」　可增加建蔽容積率

▲內政部今年9月底核定計畫，引導墾丁大街屋主將建物合法化，若「回饋土地」，可提高建物的樓高、建蔽率以及容積率。（圖／記者張雅雲攝，下同）



文／中央社

墾丁大街一帶遊憩發展常與國家公園目標衝突，墾管處定期通盤檢討以取平衡。今年9月底內政部核定「第一種一般管制區細部計畫」，輔導居民合法化建物，重塑墾丁大街地貌。

墾丁國家公園管理處成立逾40載，長期以來在遊憩發展與生態保育間與居民衝突不斷。墾管處透過定期通盤檢討方式，引導轄內人為開發區域合理發展。2015年第4次通盤檢討後，內政部今年9月底核定「第一種一般管制區細部計畫」，引導墾丁大街屋主將建物合法化，並重塑墾丁地貌。

墾管處16日及17日各辦1場說明會，墾管處企劃經理科長張芳維在會中指出，新規劃增加商店用地，並訂定增加建蔽率與容積率回饋機制，引導違建自拆補照合法使用。地主可依回饋規定，於細部計畫生效實施5年內，限期申請調整建蔽率不超過80%及容積率不超過240%。

張芳維說，經審核通過1次捐贈，增加20%建蔽率及60%容積率的回饋核心保護區（生態保護區及特別景觀區）土地後，得調整建築基地建蔽率及容積率，並申、補辦建築執照及使用執照。

有居民提出，自己住宅在國家公園進駐前落成，僅14坪大小，又因道路擴寬限縮空間，即使增加建蔽率至80%也難以符合規範。

張芳維回應，違建管理分4類；第1類為素地新建，第2類為使用執照變更，第3類為列管中違建，第4類為部分或全部違建。計畫目標是讓可合法化的先合法，違建時間點以2011年為界，即第3次通盤檢討發布以前就存在建物，同意在地居民自己自住，經查報違建罰3000元後列管，居民仍享有居住權，但2011年後新增違建就得走拆除程序。

▼墾丁大街違建比例高。



為提升遊憩服務品質及營造墾丁國家公園小鎮景觀文化，墾管處也提出遊憩景點整合規劃，墾丁地區建築應與整體景觀環境相互呼應，將透過景觀設計審議以控管整體景觀；另增設必要公共設施及開放空間，規劃友善人行空間，逐步改善整體景觀風貌。

張芳維說，大街外圍環境有大尖山、羊角石、青蛙石，還有大灣沙灘，預計將這幾個景觀軸線串聯；除了大街省道這條線外，選定通海巷等3條連接山與海的軸線，讓人可從大街走到沙灘，並設想在節點規劃高台，讓外部景緻連到大街，將由設計公司進場做進一步規劃。

關於人行空間，張芳維說，省道目前規劃是2車道，大街上完全沒有人行道，將與公路局協調，在外側車道建構人行道，也許比照部分都市在柏油路上漆綠色作法，先作出空間使用區隔。景觀上整體改善，盼在3年內看到成效。