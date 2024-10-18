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沒2千萬預算也買得起北市「1種房」！過來人做法曝：不想被綁

▲▼台北房市,台北鳥瞰,台北市房市,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

通膨加上房價攀升，很多人即使想買房，難免要妥協於自身財力。就有網友表示，北市房價動輒超過2千萬，如果是地上權的房子就沒那麼貴，但猶豫到底能不能買。對此，信義房屋專家就分享實例，提到有遇過規劃在台北住一陣子，之後就回去原本城市的客戶，所以可以考量未來規劃跟物件是否適合自己。

有網友在「買房知識家」直嘆，「房價真的很高，台北市的動輒就要超過2000萬」，於是萌生一個念頭，忍不住求助房市前輩們，「台北市的地上權的房子是否可以買呢？純自住的，好難選擇喔！」

看到貼文後，就有一票人秒開勸，「買地上權不如租房」、「土地的租金每年調漲的，但使用年限越來越短，後面又沒有價值。以後賣銀行也不貸款，不容易轉手。為什麼不考慮到其他週邊城市買呢？」「用通勤換房價吧！買地上權終究土地不是自己的，心裡難免不踏實。」

還有網友表示，「雖然是自住，但也算是把一筆錢存在房子裡，以後如有什麼打算，需要變賣不動產時，就會很難脫手」、「地上權貸款不易，辦理過戶的手續費又比一般房屋貴很多，以後要賣房比一般房屋難賣，臨時缺錢要拿房子周轉也不容易。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以依據個人未來規劃、物件適配度來考量，因為儘管地上權房屋有使用年限限制、轉售不易等抗性因素，但畢竟價格較低、管理維護較好，還是有不少人願意選購。

他分享，就曾遇過規劃想在台北住一陣子，打算之後就回去原本的城市、不想要綁一個房子在身上的客戶。另外，可能也有人會考慮在蛋黃區租屋，選擇在中南部置產，就不用擔心為了地上權問題苦惱。

關鍵字：房價台北市地上權自住投資信義房屋曾敬德

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