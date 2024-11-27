出租2房宅給學生　女屋主開門一看氣炸「要求立刻搬走」

▲學生當初看房簽約時曾告知4人入住，沒想到總計有10多人住進來。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名60歲女房東把2房住宅出租給斯里蘭卡籍學生，沒想到這名學生當起二房東，私下轉租給10多名學生，房間擺放4張上下舖，客廳、廚房鋪著4張床褥，讓她一看氣憤不已，要求所有人搬走。

新明日報報導，女房東經房仲業者介紹認識2名自稱從斯里蘭卡來實習的學生，2人看完房子決定租房，並提前告知會有4人入住。雙方談妥之後，學生支付1個月租金與1個月押金，簽下1年租約，女房東隨後給完鑰匙便出國旅遊，後續由仲介接手處理。

然而當女房東玩回來之後，卻發現房客尚未向相關單位登記個人資料，且一再推託。大約一個月後，她在附近用餐完後順路過來看看，豈料發現3名陌生臉孔的人從屋內走出來，女房東隨即表明身分進入屋內，「一進門我就嚇一跳，家裡已經完全變了樣」。

女房東指出，先前擺放的家具都被移走，屋況髒亂，房間內有4張上下舖床鋪，客廳地板擺著3個單人床褥，廚房以衣櫥隔開自成一小角落，後方又擺著另一張雙人床褥。這讓她感到震驚且氣憤，立刻拍影片要求所有人搬走，到了隔日上門檢查時，屋內已空無一人。

女屋主事後也有找到新房客，儘管已相隔一陣子，但上述狀況仍令她感到不滿，提醒其他屋主要小心堤防。