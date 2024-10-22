銀行「以房養老」成長趨緩　核貸件數、金額年增率探新低！

▲銀行以房養老業務成長趨緩。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

金管會公布，截至今年第3季底止，銀行以房養老業務累計核貸8542件，年增14.72%，累計核貸額度達新台幣488億元，年增14.55%，無論累計核貸件數或核貸額度年增率雙探新低。

本國銀行自2015年開辦以房養老業務，以房養老指的是高齡者將自己既有不動產設定抵押權給銀行，在貸款的一定年限內，由銀行按月撥付一定金額養老金，並在到期日償還全部貸款本息。

金管會最新統計顯示，截至今年第3季底止，共有16家銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款（商業型以房養老貸款），累計核貸件數達8542件，季增2.89%，累計核貸金額達488億元，季增3.39%。

若與2023年同期相比，銀行辦理以房養老累計核貸件數年增率收斂至14.72%、累計核貸金額年增率收斂至14.55%，雙探統計新低。

金管會銀行局副局長林志吉說明，民眾接受度、銀行推廣力度、房價變化、利率變化及國內外經濟情勢變化均可能牽動以房養老業務表現，截至今年第3季底止，以房養老無論核貸件數或核貸金額仍持續呈現正成長。

林志吉說，若單看2023年以來國內利率走高，民眾透過以房養老每月能取得的養老金會減少，自然會影響申貸意願，但不動產市場持續變化，利率走升對申貸意願的影響也可能被房價提高抵銷，銀行辦理以房養老業務及推展結果均為市場機制運作下的結果。

就個別銀行觀察，截至今年第3季底止，以合作金庫累計核貸件數2932件、累計核貸額度182.19億元雙居各銀行之冠，其次為土地銀行累計核貸件數2344件、累計核貸額度112.85億元。光合庫及土銀2家，累計核貸件數或累計核貸額度占整體比重已逾6成。

根據金管會資料，若僅看台灣本島，截至今年第3季底止，以桃竹苗累計核貸件數年增17.28%、雲嘉南累計核貸件數年增17.24%最顯著。

林志吉分析，主因近1年桃竹苗及雲嘉南房價有較大幅成長，加上民眾對以房養老業務接受度提高，及有公股行庫在相關地區較積極推廣業務所致。

金管會資料顯示，申辦以房養老業務，女性累計核貸件數達4897件、占比57.33%，男性僅3645件、占比42.67%，平均承作年限為22.04年。