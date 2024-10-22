妥妥隱形冠軍！　安全鉤具廠1.85億買台中最高豪辦創價

記者陳筱惠／台中報導

台中成為台灣第二大城市，不只豪宅行情迭創新高，商辦衝刺力度也不容小覷。根據實價揭露，台中最高豪辦「聯聚中雍大廈」出現1.85億元交易，不僅創下台中商辦市場近8年單戶最高總價紀錄。購入的企業，更是擁有全球市占率6成的傲人成績。

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▲台中最高豪辦「聯聚中雍大廈」出現1.85億元交易，不僅創下商辦市場單戶最高價，經查，購入的企業擁有全球市占率6成的傲人成績。（圖／記者陳筱惠攝）

位於西屯區新光、遠百商圈的「聯聚中雍大廈」樓高39層，為台中目前最「高」豪辦。3月份高樓層1戶被法拍，262坪含4個車位，當時底價1億3268萬1000元，最終由合作金庫以1億6344萬元得標。

時隔不到半年，合庫以總價1.85億元出售給振鋒企業，合庫帳面獲利2156萬元。經查，該公司是專業製造工業起重用安全鉤具的製造商，創立於1985年，目前則自行從事研發與製造，在業界素以創新技術著稱，驚人的是，該公司的產品達到全球市占率的6成，妥妥的隱形冠軍。

寬頻房訊發言人徐華辰說：「銀行體系拍下物件轉售、轉租都相當正常，惟該筆交易金額大，才會特別引人注目，而中台灣不論是在人口、企業、資金回流等前提下前景都相當看俏，合庫帳面獲利雖達2156萬元，但實際扣除房地合一稅等獲利約1100萬元，投報率還算不錯。」

▲2024年上半年台中商辦大樓共成交438筆交易，對比去年同期68筆，交易量就成長6倍。（圖／記者陳筱惠攝）

不過觀察近期商辦市場，2024年上半年台中商辦大樓共成交438筆交易，對比去年同期68筆，交易量就成長6倍。

預售部分，允將建設於新光三越、台中大遠百之間推出的「TST台灣之鑽」，根據實價登錄揭露，27樓以單價90.5萬、總價1.47億元成交，且億元以上交易紀錄達5筆。

聯聚建設豪辦預售案「聯聚中維大廈」也曾有法人買家以總價5.65億餘元將4層樓商場打包買走，拆算每坪單價近84萬元，破億紀錄有19筆之多。

七期房仲謝兒政認為：「過往在工業區內的廠辦合一模式隨著二代接班，紛紛進階為講究門面與氣派的辦公室，目前市況打住不打商，台中未來還有水湳經貿園區的規畫，都進一步帶動台中商辦市場價量表現。」

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