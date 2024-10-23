專騙房仲！委託丟連結「差點被盜刷」　他回電：背景都是抖音歌

▲詐騙集團無奇不有，近期出現專挑房仲下手的新型態詐騙，據了解已有多人受害。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

詐騙集團無奇不有，近期出現專挑房仲下手的新型態詐騙，據了解已有多人受害，實際詢問差點遭詐的房仲，他表示，一開始真的完全沒有意識到是詐騙，是經過同事提醒才沒被騙，他也呼籲不論是從業人員還是購屋族，對於這類詐騙都該提高警覺。

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台中房仲簡先生分享，近期遇到一組來詢問物件的客人，後來發現竟是詐騙集團慣用手法，讓他氣得投訴媒體，呼籲不論是從業人員還是購屋族，對於這類詐騙都該提高警覺。

簡先生說：「這組買方對於我手上的物件資料相當熟悉，加了通訊軟體後，就單刀直入表示有預算想購買，在經過討論過後，對方反透露自己手上也有房屋想出售，要委託我來賣。」

▲簡先生還製圖提醒同業、同事千萬要提高警覺。（圖／房仲提供）

過程中並無異樣的是，對方全程使用繁體中文，用字遣詞也相當台灣口語，對於台中地名、社區的熟悉度也有一定了解，所以就如同一般購屋族的詢問，讓簡先生並無防備。

不過接下來，對方針對要委託的物件內容，一概不願透露門牌、地址，而是說資料都在雲端，要請房仲下載專門的app並登入指定帳號密碼，包含「115生活」、「租屋雷達」等真實存在卻小眾的軟體。

房仲實際下載app之後，卻會面臨無法開啟資料夾的困境，此時詐騙集團就會丟出一個「神似」的連結，請房仲透過此路徑開啟，簡先生說：「對方丟了連結後就一直叫我截圖給他，次數多到讓人起疑，當時我同事剛好在旁邊，看到有連結就提醒我這是詐騙。」

▲這類手法目前是針對在網路上有留公開資訊的房仲們，但倘若同樣手法轉移到想要買房的購屋族上，點個連結就被盜刷信用卡，後果不堪設想。（圖／房仲提供）

後續，簡先生認為詐騙集團利用房仲工作的日常，來進行個資竊取、甚至盜刷，非常不道德，他直接回撥通訊軟體的電話，對方還接起來，但從頭到尾沒說話，簡先生說：「我只聽到背景音都是抖音歌。」

對此，另一名房仲賴先生也說：「遇過自稱地主然後因為覺得兩岸關係緊張，要移民國外，要把手上北中南的土地賣一賣獲利，同樣丟一個連結，結果被識破之後，對方還吊兒啷噹。」讓他每每想到就氣憤不已。

簡先生憂心：「這類手法目前是針對在網路上有留公開資訊的房仲們，但倘若同樣手法轉移到想要買房的購屋族上，點個連結就被盜刷信用卡，後果不堪設想，所以也呼籲不論是從業人員還是購屋族，對於這類詐騙都該提高警覺。」

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