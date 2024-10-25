新青安綁房貸壽險「額度才多20萬」　網友怒：把我當盤子

▲有網友上網怒批，為辦理新青安能夠核貸，買了年繳30萬元的房貸壽險被當盤子。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房貸資金吃緊，儘管財政部通令銀行不可在首購族申請房貸時，要求以搭售房貸壽險作為交換條件，還是有網友上網怒批，為新青安核貸，買了30萬元的房貸壽險被當盤子，交屋後秒退，專家建議，民眾若簽約後，仍可行使「契約撤銷權」。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

有網友在PTT透露，今年要交屋，碰到銀行房貸資金吃緊，連申請新青安，都被搭售房貸壽險，作為放行新青安的條件，原PO直言，房貸壽險30萬元，貸款額度才多給20萬元，「把我當盤子？」氣得他交屋後，立刻退掉壽險，還上網跟網友分享。

不少網友疑惑，壽險解約必須繳交多少違約金？原PO透露，「10天內退掉， 一毛都沒損失。」有網友表示，「退的好，以後專員就不敢賣了，通通照利率排隊。」也有網友無奈說：「我是被話術買了30萬元基金。」

事實上，之前有貸款戶向央行檢舉，由央行通報財政部，財政部已通令八大行庫，不可在承作新青安時，要求以搭售房貸壽險作為交換條件。不過還是有貸款戶為了增加核貸機率，願意加購壽險保單。

▲在現今銀行滿水位問題難解情況下，銀行搭售壽險等情況時有所聞。（示意圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房貸壽險本質上就是壽險，只是與房貸掛勾，假如貸款人因意外身故或傷殘，則會由保險公司出面幫忙給付房貸，且若是保險理賠金繳完貸款後，仍有餘額，還可將剩餘金額支付給家屬。

賴志昶說：「民眾若簽約後，仍可行使『契約撤銷權』，簽收保單後的10天內，向保險公司申請契約撤銷，保險公司可無條件、無息退還所繳交的保費，並且保單失效。」

賴志昶建議，民眾購買房貸壽險，需評估未來自身每月需負擔房貸與壽險等金額，是否真的有較為划算，應了解相關投保內容再行決定。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」