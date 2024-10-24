9月新承做房貸又破千億大關！　央行官員解釋了

▲9月新承做購屋貸款中，首購、自住的占比上升，突破8成。（圖／記者董美琪攝，下同）



文／中央社

央行8、9月接連出招冷卻房市，23日公布的9月五大銀行新承做房貸金額卻仍突破千億大關，達新台幣1110.46億元。央行官員解釋，除了整批分戶貸款數量較多，銀行加速處理先前堆積的首購、自住案件，因而推升房貸金額，將觀察金額上升是否為短期現象。

央行23日公布9月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.146%，較8月的2.125%上升0.021個百分點，主要是因週轉金貸款利率較8月上升所致。

4大類貸款中，以購屋貸款最受矚目，尤其央行8月中旬陸續找34家國銀「喝咖啡」進行道德勸說，9月又加碼祭出第7波選擇性信用管制，均讓市場感受央行要讓房市降溫的決心。

不過五大銀行新承做房貸金額在8月罕見大減之後，9月又回頭衝高，突破千億元大關，升抵1110.46億元、月增143.05億元，外界關注房市是否熱度不減。

央行經研處副處長曹體仁表示，銀行說明9月正好整批分戶的數量較多，加上先前堆積較多新青安、首購案件，如今加速處理，使得9月新增房貸金額攀升；至於後續金額有無持續增加、是否屬於短暫情況，由於央行9月理監事會落在中旬，政策需要一點時間發酵，會持續觀察數據變化以及市況發展。

儘管新增房貸水位上升，曹體仁指出，9月新承做購屋貸款中，首購、自住的占比上升，突破8成，也因為首購及自住族群的房貸利率相對較低，因此五大銀行新承做房貸利率微減0.004個百分點，降至2.190%。

雖然9月新青安在新承做房貸的占比自8月的35.73%降至34.37%，曹體仁說明，從金額來看，新青安與購屋貸款金額雙雙走揚，但購屋貸款規模較大、分母擴大，導致新青安占比往下走。

不過曹體仁認為，從建物買賣移轉棟數、信義房價指數等統計數據來看，在政府各部會相繼端出健全措施之後，房市已經從上半年熱絡狀況慢慢降溫，房價部分月增幅也正逐步收斂。