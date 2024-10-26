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靈堂牌位真實背景曝光　「錦新大樓」主委駁斥鬼故事：繪聲繪影

記者項瀚／台北報導

記者直擊被稱為台北第一猛鬼大樓的「錦新大樓」，主委周朝陽駁斥長年來繪聲繪影的鬼故事，並提到6樓的靈堂牌位與當初火災罹難者無關。此外他也無奈表示，2次大火之後，除了2010年情侶雙屍案，其餘命案都是外來人士跑來跳樓，去年甚至密集發生6起事故，但大樓透過4招，目前已近1年沒人來跳了。

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▲▼ 猛鬼大樓,錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲記者直擊被稱為台北第一猛鬼大樓的「錦新大樓」。（圖／記者項瀚攝）

台北市新生北路二段「錦新大樓」前身為「時代大飯店」，分別在1984年、1996年發生大火，共造成21人罹難，之後變成套房社區大樓，仍陸續傳出自殺命案，40年來奪走30條人命，也因此坊間出現不少靈異故事。

不過，「錦新大樓」主委周朝陽帶著《ETtoday新聞雲》記者實地走訪大樓內部各樓層，他說，「什麼電梯忽上忽下，電燈忽明忽暗的，很多鬼故事都是繪聲繪影、以訛傳訛，根本就沒那麼多事。」

周朝陽無奈表示，「錦新大樓」2次大火之後，除了2010年一對情侶在屋內自殺，其他的命案都不是社區內的人，全部都是外來人士特意跑來我們這邊跳樓，「我們曾經攔截過1人，他就說『上網Google哪裡最好跳樓，結果就是錦新大樓』。」

▲▼ 猛鬼大樓,錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲「錦新大樓」頂樓加裝防護網。（圖／記者黃國霖攝）

周朝陽說，去年「錦新大樓」連續發生多起跳樓命案，之後在多方努力下，改善社區硬體安全，「像是加裝大樓電梯磁扣、監視器、頂樓安全護網，並要求管理員嚴查可疑人士進入，從去年11月至今，已近1年時間沒有人來跳樓了。」

此外，周朝陽也駁斥外界對「錦新大樓」的誤解，「之前媒體都在報，我們6樓的靈堂神祖牌是當初大火的罹難者，但根本不是這樣，那些罹難者都有家屬，牌位怎麼可能擺在這裡？」

周朝陽說：「6樓的靈堂是大陸江蘇宿遷縣同鄉會，可能由於陽宅比陰宅便宜，他們在多年前就買下錦新大樓戶別，當時無政府狀態，所以就把牆壁拆了，並裝上拉簾，變成現在所謂的靈堂。」

▲▼ 猛鬼大樓,錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲「錦新大樓」6樓的靈堂神祖牌與當初火災罹難者無關。（圖／記者黃國霖攝）

周朝陽分享，自己在10多年前購入「錦新大樓」，當時因為女兒在台北市擔任實習老師，6點多就要到校，每天從淡水通勤太累了，並看上錦新的交通便利性因此購入，而當時也確實不太清楚錦新有那麼多問題，女兒也住了1年的時間。

周朝陽說，「錦新大樓」共有309戶，幾乎住滿滿，雖然沒有什麼靈異事件，但確實有許多環境混亂的治安問題，吸毒、色情行業樣樣來，因此希望透過都更改善環境。

▲▼ 猛鬼大樓,錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲周朝陽期盼「錦新大樓」都更。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：錦新大樓猛鬼大樓鬼屋自殺跳樓火災牌位神祖牌周朝陽

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