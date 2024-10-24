住戶群組見1建議　走路「勿腳後跟著地」他傻了：要跳天鵝湖？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

住社區最怕的事情之一，就是被別人製造的聲音干擾到生活。就有網友貼出LINE截圖，有住戶在群組「強烈建議」3點，其中前2點是「室內不管大人小孩，『請穿軟底拖鞋』」、「走路請勿『腳後跟著地』」，令他無奈直呼，「連走路方式都要管制的社區」、「腳後跟不著地…請問是要跳天鵝湖嗎？」

這位網友在爆廢公社貼出截圖，無奈直呼「連走路方式都要管制的社區…腳後跟不著地…請問是要跳天鵝湖嗎？」原來是有住戶在群組表示，因為有多位住戶反映腳步聲的問題，所以有做測試。首先發現，只要住戶沒穿拖鞋，用腳跟著地的方式走路，「樓下跟樓上」就會同時出現「洞洞洞」的聲音。

再來，穿軟底拖鞋基本上就沒有聲音，但若刻意大力跑跳還是會有。最後，「彈珠、麻將類物品」掉到地上的話，「樓下跟樓上」聲音都會很大也很明顯。後面則再傳訊息建議鄰居「1.室內不管大人小孩，『請穿軟底拖鞋』」、「2.走路請勿『腳後跟著地』，一般走路，樓下就聽得到震動聲」、「3.聲音可能是樓下製造，傳導到樓上，所以不一定都是樓上產生噪音。」

貼文引發討論，「應該是說走路把重心放在腳跟，並先以腳跟著地，走起來的聲音是真的很大聲」、「有人走路的腳步真的像大象，有一些是建築品質」、「那麼怕聲音就去買透天或是獨門獨院的別墅啦～在那邊建議什麼建議啦」、「用腳尖走路？是要跳芭蕾舞嗎」、「這樣調查不是很好嗎？也不只是怕你吵，也怕你被吵啊！」