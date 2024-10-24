盤點6演唱會夯點周邊房價　周董大巨蛋開唱成第一波考驗

▲事實上全台共有6大演唱會熱門地，位於台北、桃園、高雄。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

天王周杰倫將在大巨蛋開唱，吸引強票潮。事實上全台共有6大演唱會熱門地，位於台北、桃園、高雄，房仲業者統計這6區周圍房價，台北大巨蛋、小巨蛋5年漲13~18%相對有限，而高雄高雄國家體育場（世運主場館）漲125%最狂。

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住商機構彙整實價登錄，統計全台主要6大展演空間周圍房價，台北大巨蛋附近房價每坪近百萬元最高，但5年來房價成長1成多，相對有限。

而高雄國家體育場（世運主場館）周圍房價5年來從每坪12.6萬元，漲到28.4萬元，漲幅高達125.4%，為6大場館中漲最多的，相當驚人。

▲全台六大大型音樂展演場館周邊房價（單位:萬元/坪）。（表／記者項瀚製）

東森房屋忠孝SOGO加盟店東周榮義表示，大巨蛋屬室內場地，在家聽不到演唱會歌聲，至於是否會出現「吵雜、震動」狀況，雖然大巨蛋尚未開過演唱會，但目前已有棒球賽事，觀察起來沒有這個狀況。

住商不動產南區執行協理林棋博表示，世運主場館雖然過去大多為眷村環境，但有大片綠地，又有高雄捷運世運站加持，並鄰近國軍左營總醫院，整體生活休憩與醫療機能俱全，近年來隨著半導體產業進駐帶動大盤走勢，不少豪宅建案於蓮池潭周邊興建，帶動整體市場漲幅。

整題而言，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，全台大型展演空間除提供演唱會、各類表演，其中不少展館還有賣場、綠地等空間，且為消化上萬人同時進出，展館周邊設有健全大眾交通工具。

但賴志昶也說，雖然大型展演空間能為居民帶來豐富生活或商業機能，但此類環境易有車流阻塞、噪音甚至震動等抗性，有意進場此類環境之自住客群，建議需針對區域優缺進行多方評估。

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