婆婆超多房收租「兒孫卻租屋」　媳怒：不送一間！真相炸鍋

▲原PO抱怨，婆婆有房子收租，卻要他們一家三口租房子。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣的婆婆太絕情、太壞了！」一名媳婦抱怨，婆婆有好幾間房子出租，卻讓她與老公孩子租房子，「也不看在我為她生下兩個孫子的份上，贈送我們一間房子！」文章引來網友反轟，「心術不正的女人，每天都想著別人的錢」，事後原PO也自爆，婆婆當年不爽她不做事，兒子又啃老，才落得被趕出門的慘況。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》埋怨，婆婆很有錢，手上有幾間房子出租，但個性很小氣，她與老公、孩子卻是無殼族，一家三口都在外面租屋，形成強烈對比。

對此，原PO玻璃心怒噴，「也不看在我為她生下兩個孫子的份上，贈送我們一間房子，這樣的婆婆太絕情、太壞了！」

底下引來網友逆風狂酸，「或許就是她的小氣，才有好幾間房」、「人家有錢是她賺的，憑什麼要一間給妳？兩個孫子以後要養她嗎？妳對她付出了什麼」、「趁她還活著，多多巴結孝順拉攏她的心，她心情好就會給你甜頭了」、「妳又不是幫她生下兩個兒子」、「自己不會買嗎？人家又沒欠妳」、「這一位媳婦更壞想不勞而獲」、「心術不正的女人，每天都想著別人的錢」、「趕快離婚，太壞了」。

原PO在留言串再次回應，「我為她家生了兩個孫子」，並透露以前年輕不懂事，在家不做事，老公也啃老不工作，導致被婆婆趕出來，「現在我們生了兩個小孩，希望婆婆會回心轉意。」