只用磁磚擋！雙北公寓1樓「暗洞陷阱」　1歲兒掉下去泡水嚇哭

▲公寓一樓地板有洞。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣不少高屋齡老公寓，居住環境不是很好就算了，若暗藏危機，怎麼住得安心？就有一位媽媽最近帶1歲4個月的兒子回家時，心想一樓沒什麼危險，就沒牽著孩子走，沒想到小孩踩到一塊磁磚，就突然掉下一個隱藏的洞，母子倆都受了不小驚嚇，話題引發議論。

這位媽媽在Dcard上發文「孩子從公寓一樓掉到地下室」，兒子現在1歲4個月，正是喜歡走路的年齡。9月搬到現在住的公寓後，上周有天要回家，想說一樓沒什麼危險就沒有牽手，沒想到當兒子走到樓梯後面的轉角處，踩到一塊磁磚時，竟然突然掉進了一個洞。

她驚嚇之餘，馬上移開磁磚也跟著跳進洞裡，該洞深約180公分，裡面積水及腰，且光線極差。當下她沒看到小孩，只看到卡在磚頭的鞋子，「我焦急的一直找水中以及呼叫他，都得不到回應，才發現他側身飄在左邊的水面上。」

兒子當時被嚇得不敢動，也不敢發出聲音。原PO趕緊過去抱起兒子，安撫他的情緒。她表示，雖然兒子沒有受傷，只有小聲啜泣，但他在那晚半夜發高燒，可能是因為受到驚嚇，「前那幾天晚上睡覺還會爬起來哭然後爬走，抱抱他知道有人在就繼續睡了，最近幾天比較沒有這種情況發生了。」

原PO說，因為剛搬過去，不知道一樓有一個洞，一想到就餘悸猶存，「還用磁磚蓋著跟陷阱沒兩樣…真的沒想到就過一個轉角孩子就掉下去了，也沒有貼警語，甚至好像連房東都不知情，連大人發生這種事都會被嚇到了何況小孩子。」

後來她有打1999求助，但畢竟沒有管委會，要請里長先處理，「1999只能先幫我們用警示帶圍起來，和把洞用木板蓋起來，通報上級後表示，有人不處理的話，可能整棟樓封起來，畢竟這已經是可能危害生命的事情了」，但目前都沒看到後續處理。

看到貼文後，許多人紛紛驚呼，「這樣的居住環境也太可怕了吧！感覺一堆違規，連大人都覺得危險」、「太危險了！如果下面有尖銳的物品或是剛好摔到哪兒，後果不堪設想」、「嚇死人了這什麼鬼設計」、「看到裡面的鐵條真的是捏把冷汗，還好沒有受傷」、「這好可怕！掉下去如果剛好撞到鐵條怎辦？」

其中，還有網友指出，「感覺是公寓的蓄水池，我家公寓一樓也有一個洞，自來水會抽到這個蓄水池，然後再抽到頂樓水塔，洞口就差不多這樣一個人的大小，用來維修用。」他認為該地下室應該是共有的，「很多老舊公寓都有這樣的設計，可以請房東跟其他住戶確認用途。如果真的是這用途，可以找水電改，改成水進來後不要經過這個蓄水池，直接抽到頂樓水塔，這個洞就可以封起來了。」