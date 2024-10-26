4兒子分遺產「不滿這1人也有」　阿嬤狂被情勒！怒吼全捐了

▲阿嬤不爽兒子情勒，開口要把財產捐出去。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不管是豪門或是平民百姓，都曾上演爭財產的惡鬥場面。一名男網友嘆氣直呼，阿嬤除了給4位兒子遺產，還想多給一份給原PO，結果惹得三伯不滿，常常情緒勒索阿嬤不准分，只要說起相關話題就會大吵大鬧，如今阿嬤火大了，說要把錢全部捐給孤兒院，認為那些孩子比較會知足。

一名男網友在Dcard表示，阿嬤在中部有土地，想要分給4位兒子之外，還想要留給原PO一份，沒想到引發家族紛爭，「對...我就是那個雞犬不寧的關鍵。」

三伯堅持不肯原PO能拿一份，多次情緒勒索阿嬤，主張遺產應該只分四份，然而阿嬤就是想分給原PO，導致家裡氣氛罩滿烏雲，只要講到相關的話題就會劍拔弩張。

直到前幾天，阿嬤不知是不是被煩到極限，開口稱「要把錢全部捐給孤兒院」，認為孩子們從小沒有保護傘，會比較知足一些，不會整天動歪腦筋到爸媽的財產上。

對此，原PO也感嘆，阿嬤是真的很疼他這個孫子，並不想看她為此煩惱，「不過我這個小輩也沒什麼立場說話就是...唉。」

底下網友熱議，「全部捐出去就對了，不然到時候大家又在說不公平」、「土地是阿嬤的，就取消這不聽話的三伯的份，沒錯，是4份！滿意吧」、「因為在老人家觀念中，大孫頂尾子，有一份是正常的，但法律上沒有這個規定」、「平常是誰在照顧阿嬤呢」、「想聽後續，蠻期待全部捐出去的Good End，吵來吵去真的會被煩死耶」。