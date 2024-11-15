壯壯夢想家園就在「亞昕森丰」　城市生活結合綠地美景大讚「完美」！

▲亞昕集團深耕小檜溪特區，近期再推鉅作「亞昕森丰」，夢幻美宅讓啦啦隊女孩壯壯直呼好美。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

桃園火車站周邊有許多百貨公司，加上原有的商圈使得生活機能十分方便，目前正在進行鐵路地下化，預計未來會像新板特區一樣熱鬧，吸引不少自住客著眼桃園，其中距離桃園火車站車程只要10分鐘的小檜溪重劃區就是人氣區域，不僅交通相當便利，更是桃園市政府重點規劃的新都市生活圈，鄰近南崁溪河畔以及5座親水公園，讓人在城市中也能被大自然環繞，感受幸福療癒。

就連中華職棒樂天桃猿應援團團長壯壯也被朋友推坑，到桃園小檜溪重劃區看房，選擇的標的就是基地在綠地正對面的「亞昕森丰」；現場專案表示，「小檜溪是桃園正核心的最後一塊重劃區，『亞昕森丰』離捷運G08站只要650米」，一站串連三鐵共構的G07站，未來可以輕鬆往返雙北跟桃園。」擁有良好地段和交通、位於桃園市中心最適合居住的環境的「亞昕森丰」，是壯壯及身邊不少啦啦隊女孩心儀的夢幻好宅。

目前亞昕集團已在小檜溪重劃區打造亞昕向陽、亞昕一見兩個指標案，「亞昕森丰」為小檜溪壓軸個案，同樣禮聘各界大師操刀擘畫，延續一貫日本職人精神的高品質建築風格，讓「亞昕森丰」成為地上18層、地下5層的指標建築。748坪基地三面鄰路、一面鄰溪，再規劃建築四面棟距退縮，視野開闊、舒適動線。

「亞昕森丰」規劃2到4房、24到42坪的完善空間，公設部分有溫書室、多功能廚藝教室、景觀交誼區、健身房，還有汲取hoshinoya京都之四季景觀日式庭園，加上社區旁50米的東門溪景觀自行車步道，內外串聯、景色怡人，讓壯壯大讚「沒想到住在城市裡面還可以感受像在世外桃源一樣」，已經在腦中暢想住在這裡的美好未來，「每天早上眼睛一張開就可以看到這麼美的風景，真的很幸福」。

建築工法部分，「亞昕森丰」採用高性能混凝土，相比傳統混凝土坍度15公分，坍度會達到22公分以上，能適應各種高強度的建築結構，不因高強度加壓而產生蜂窩；儘管小檜溪重劃區地質相對穩定，「亞昕森丰」開挖至地下五樓，坐落深度在卵礫石岩層之上，地下一樓基座至四樓仍採用6000磅混凝土，不必擔心地震頻繁來襲帶來結構安全問題，讓人能夠真正住得安心。

壯壯表示自己很害怕水管味，所幸「亞昕森丰」管道間除了當層排氣之外，同時標配Durgo吸氣閥，運用正壓運作使管道產生存水封，防止蚊蟲以及病菌於管道間蔓延進入室內空間，也就能避免管道間的臭味進一步達到防疫效果。亞昕集團個案均會使用「聚脲」搭配八道防水程序達到防水最佳化，在「亞昕森丰」中當然也不例外，防水從屋頂至窗框，進一步到室內設置管道間止水墩當層遮斷，確保戶內的管道間防水並導入雨水回收系統，並且提供防水保固5年的保障，用心以細節替住戶守護居住品質。

A6戶型為精緻24坪設計，強調高坪效，每間房間均有開窗，通風與採光極佳。設計包含兩房1.5衛，擁有大面寬客廳，及女主人最愛的主臥獨立更衣間，生活空間寬敞而舒適。陽台朝西，採光充足，廚房採用美式設計並搭配電磁爐，獨立設置的冷氣室外機空間，讓居家功能更實用。

A9戶型則擁有景觀陽台，可欣賞綠意景致，設計方正無柱且邊間雙採光，每間房間均享受到通風採光，明亮舒適。玄關具備完整且獨立的收納區，廚房為雙排櫃設計，提供豐富收納並有效隔絕油煙，一字型客餐廳動線流暢。後陽台寬敞實用，十分適合多元收納。

以優越的地段、完善的生活機能與多樣的戶型設計，「亞昕森丰」儼然成為自住客及成家、置產者的理想之選。

【亞昕森丰】

｜24-42坪 捷運G08站650米｜

｜萬坪森林公園 50米綠景環繞｜

投資興建：亞昕國際開發股份有限公司、益昕投資股份有限公司

樓層規劃：地下5層、地上18層

格局規劃：24-42坪（2-4房）

接待會館：桃園市桃園區三民路二段216號1樓

官網預約：https://senfeng.com.tw/

預約專線：03-335-2777