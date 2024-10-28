兒子過世「媳賺到一間房」　公婆10年後心碎：想知道原因

▲媳婦斷了公婆聯繫。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「很想知道原因！」一名網友透露，一對老人家替孫女慶祝生日，不料卻要求從此別再聯絡，事實上，當年兒子過世後，就怕媳婦與孫女無處可住，所以他們買了一間公寓，這些年來也都是長輩去找媳婦與孫女，如今還斷了聯繫，讓長輩難過不已。網友則猜測，「應該是有對象了，但不應該阻止小孩看爺爺奶奶」。

一名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，最近與朋友聊天時，得知對方兒子過世已10年，留下妻子與孫女過生活，老人家就怕日子過得不好，特地出錢買公寓給母女倆住，這些日子也都是長輩主動去看她們。

一如往常，長輩今年為孫女慶祝生日，豈料過程中，老人家突然被請到房間講話，原PO透露，「內容是希望以後各自安好，讓公婆不要再過來找她們了。」

面對媳婦與孫女想從此劃清關係，長輩傷心之餘也給予尊重，但就是想不明白為何如此絕情，因此原PO幫求問「他們很想知道原因，各位怎麼看呢？」

底下網友回應，「媳婦想梅開二度了吧」、「媳婦太無情了，她是不是怕拿了公婆給的房子，以後要照顧公婆」、「房子在誰的名下」、「前媳婦也該有自己的新人生了，10年了...孫女能自己去探望祖父母了吧」、「各自安好吧！孩子大了有心就會自己去找爺爺奶奶」、「應該是有對象了，但不應該阻止小孩看爺爺奶奶」。

原PO也補充回應，房子在媳婦名下，老人家現在想聯絡也無法了，「對方把所有聯絡方式都刪除了。」