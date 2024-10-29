ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

現在買房難？王浩宇分析：有訂閱影音、出國及喝手搖當然難

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，如今買房已經變成年輕人遙不可及的夢。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇認為，許多人抱怨房價太高，但分析起來是因為花太多錢在其他地方，才會覺得買房難。

王浩宇表示，過去的房價便宜，但平均薪資低、貸款利率高，反問網友「一堆人說羨慕房子以前便宜，那你爸爸媽媽當初怎麼沒有買十棟？」「不管在什麼時代，買房子從來都不會是簡單的事情，都必須很努力才行」。

王浩宇分析，如果每個月要花錢去健身房，再將影音平台如Netflix、Disney+、Spotify跟YT premium訂好訂滿，早上再喝咖啡、餐餐叫外送、下午喝手搖杯、每年換新iPhone、出國不只1次、放假中午吃大餐、下午逛街抽盲盒，以及晚上去演唱會，「那買房子確實很難」。

據悉，內政部近日公布第二季全國房市的相關指數，全國房價所得比為10.65、全國房貸負擔率為46.02%及住宅價格指數為146.48維持6年上漲趨勢，這三項指標都創下新高。

其中有「購屋痛苦指數」之稱的房價所得比，代表民眾不吃不喝多久可以買下一間房。

若排除王浩宇聲稱的娛樂消費，六都民眾需要不吃不喝幾年才能買房呢？內政部數據指出，台北市16.36倍（年）、新北市13.716倍（年）、台中市12.696倍（年）、高雄市10.396倍（年）、台南市10.296倍（年）、桃園市9.136倍（年）。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字：房價買房困難年輕人房市政治

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

現在買房難？王浩宇分析：有訂閱影音、出國及喝手搖當然難

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，如今買房已經變成年輕人遙不可及的夢。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇認為，許多人抱怨房價太高，但分析起來是因為花太多錢在其他地方，才會覺得買房難。

1小時前

鄰居狗養室內「徹夜狂吠」！害開刀女復健期變15個月　她提告贏了

宜蘭一名林姓女子控訴，社區鄰居一對情侶飼養犬隻，但卻頻繁吠叫、嚴重影響住戶睡眠，且林女111年9月因意外受傷手術治療，原本醫師評估只要2個月就可以復原，但在家休養期間頻繁遭狗吠聲侵擾，嚴重影響復原狀況，導致復健期拉長到15個月，因此提告求償薪資損失30萬元、精神撫慰金20萬元。法官審酌後，判飼主陸男應賠償5萬元。不得上訴。

7小時前

加州房價太貴！男砸99萬「買芬蘭小島」：比買房頭期款還便宜

美國加州房價居高不下，男子羅素（Oliver Russell）決定放棄在美國的生活，前往北歐芬蘭，並花費3.1萬美元（約新台幣99萬元）買下一座小島來住，「這筆錢比在加州買房的頭期款還要便宜」。

7小時前

中東房市崛起！　川普提前布局5年內四處開花

中東地區不僅握有豐富能源資源，現也成全世界房產市場矚目的焦點，尤其是商業重鎮杜拜；美國前總統、共和黨候選人川普早在10年前提早進場布局，預計未來4至5年內，川普品牌房地產將在中東地區四處湧現。

8小時前

冷氣排水管塞住！找人來修「噴一下收4500」他傻了　兩派吵翻

請人修理東西時，除了材料費，師傅通常還會收工本費。就有網友表示，朋友找人修塞住、會滴水的冷氣排水管，結果師傅沒幾分鐘就修好，竟收了4500元，「上網查價格更傻眼，只要幾百塊。」貼文一出，有人也傻眼，「已經是整台拆裝的費用了。」也有網友認為，「嫌貴就自己動手」、「速度愈快愈專業」，引發討論。

9小時前

龍潭渴望園區第一宗大樓案配「I人電梯」　每坪均價3字頭

有「涵碧樓御用設計師」之稱的十邑設計創辦人王勝正，在桃園龍潭的渴望園區推出區域唯一大樓案「半九十」，日前公開，標榜無接觸科技宅、智慧化設計，搭電梯絕對遇不到鄰居，堪稱是I人專屬住宅。

9小時前

兒子過世「媳賺到一間房」　公婆10年後心碎：想知道原因

「很想知道原因！」一名網友透露，一對老人家替孫女慶祝生日，不料卻要求從此別再聯絡，事實上，當年兒子過世後，就怕媳婦與孫女無處可住，所以他們買了一間公寓，這些年來也都是長輩去找媳婦與孫女，如今還斷了聯繫，讓長輩難過不已。網友則猜測，「應該是有對象了，但不應該阻止小孩看爺爺奶奶」。

10小時前

高雄50歲老旅社開價3380萬求售　阿嬤級浴室裝修飄復古味

高雄近年觀光發達，飯店、商旅求售不稀奇，連舊旅社都開始找新買家，近期鳳山、楠梓陸續有旅社釋出求售，開價落在3000萬元上下。業者分析，可能原因包括找不到人接班、房價逢高出脫等，由於地段位置精華，加上入手門檻相對低，不排除有包租公接手整棟出租。

11小時前

【廣編】藝術與建築的層峰交響樂　「從心之年」開幕論壇

10月26日藝術家楊柏林於國立臺北科技大學舉辦「從心之年-楊柏林回顧展」，在開幕論壇中，藝術家楊柏林邀請璟都建設機構董事長黃國明，擔任開幕論壇的與談者，在論壇中和大家暢談生活・藝術及建築！

12小時前

國泰蔡鎮球開價2億沒賣掉的豪宅　鄰居1.7億先出場

國泰「四阿哥」蔡鎮球20年前以8390萬元，法拍取得仁愛路指標豪宅「仁愛鴻禧」頂層樓中樓戶。5年前傳出他以2億628萬元想賣，但還沒有賣掉，近期同層鄰居以1.7億元賣出。

13小時前

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

農地擴建農舍！　忘辦「一證明」..

買40年透天「花200萬翻新」..

全在同一年購入！　北市社區轉手..

買房難？王浩宇：訂閱影音、出國..

兒子過世「媳賺到一間房」　公婆..

冷氣排水管塞住！師傅噴一下收4..

投資客全退場　在地認：高雄成交..

高雄50歲老旅社開價3380萬..

加州房價太貴！男砸99萬「買芬..

鄰居狗養室內「徹夜狂吠」！她提..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房難？王浩宇：訂閱影音、出國..

鄰居狗養室內「徹夜狂吠」！她提..

加州房價太貴！男砸99萬「買芬..

中東房市崛起！　川普提前布局5..

冷氣排水管塞住！師傅噴一下收4..

龍潭渴望園區第一宗大樓案配「I..

兒子過世「媳賺到一間房」　公婆..

高雄50歲老旅社開價3380萬..

藝術與建築的層峰交響樂　「從心..

國泰蔡鎮球開價2億沒賣掉的豪宅..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366