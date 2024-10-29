現在買房難？王浩宇分析：有訂閱影音、出國及喝手搖當然難

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，如今買房已經變成年輕人遙不可及的夢。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇認為，許多人抱怨房價太高，但分析起來是因為花太多錢在其他地方，才會覺得買房難。

王浩宇表示，過去的房價便宜，但平均薪資低、貸款利率高，反問網友「一堆人說羨慕房子以前便宜，那你爸爸媽媽當初怎麼沒有買十棟？」「不管在什麼時代，買房子從來都不會是簡單的事情，都必須很努力才行」。

王浩宇分析，如果每個月要花錢去健身房，再將影音平台如Netflix、Disney+、Spotify跟YT premium訂好訂滿，早上再喝咖啡、餐餐叫外送、下午喝手搖杯、每年換新iPhone、出國不只1次、放假中午吃大餐、下午逛街抽盲盒，以及晚上去演唱會，「那買房子確實很難」。

據悉，內政部近日公布第二季全國房市的相關指數，全國房價所得比為10.65、全國房貸負擔率為46.02%及住宅價格指數為146.48維持6年上漲趨勢，這三項指標都創下新高。

其中有「購屋痛苦指數」之稱的房價所得比，代表民眾不吃不喝多久可以買下一間房。

若排除王浩宇聲稱的娛樂消費，六都民眾需要不吃不喝幾年才能買房呢？內政部數據指出，台北市16.36倍（年）、新北市13.716倍（年）、台中市12.696倍（年）、高雄市10.396倍（年）、台南市10.296倍（年）、桃園市9.136倍（年）。