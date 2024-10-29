青埔房東「人頭戶辦新青安」！怕被罰要求提前退租、取消補助

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安房貸出租、人頭等非自住屬於違規戶，然而，近日有網友爆料，桃園青埔一名房東利用人頭戶申請新青安並將房子出租。更令人氣憤的是，該房東甚至聯手房仲，要求租客取消租屋補助並提前退租，話題引發議論，「檢舉就對了！」「這算另類的黃牛嗎？」

該名網友在「爆料公社」發文提醒，桃園青埔某房東利用人頭戶申請新青安，並將房子出租給他人。擔心政府調查，房東和房仲聯手要求租客提前取消租屋補助並提前退租。

原PO就直呼，房東跟房仲都應該負責任，房東違法利用人頭戶申請新青安並將房子出租，房仲則是沒有善盡過濾房東的職責，還配合房東的行為幫忙出租，甚至配合要求租客放棄租屋補助。

此外，簽約時，房東和房仲均同意合法報租屋補助、報稅，現在卻反悔，「僥倖使用人頭戶申請新青安且出租，敢做就要敢當，不敢當還拿租客開刀，我真的第一次遇到。」原PO忍不住直嘆，「提醒準備租房的各位，千萬不要因房東違法亂紀，而影響到自己居住與生活品質。」

看到貼文後，就有人也不禁開批，「這算是另類的黃牛嗎？」「抓到就懲罰性加息，一年加20%」、「房東的行為太貪了」、「黑心仲介不是沒有只是少數，黑心屋主確是超級多」、「檢舉就對了！一堆違規投資客！」「有沒有那麼惡劣的人吶！」

事實上，為杜絕新青安濫用亂象，政府啟動跨部會清查，首波查核主要先就112年8月1日至113年3月31日已核貸的新青安貸款案件，由公股銀行自行篩選疑似高風險態樣個案，並以政府資料勾稽未符自住案件。兩波查核後，新青安自去年8月開辦以來，至今年6月底，一共1575件違反自住規定，占總撥貸戶數6萬5224戶約2.4%。

財政部長莊翠雲16日在立法院回應立委質詢時表示，各行庫除針對違規戶陸續追回利息補貼，也會調整貸款條件，目前追回的已經有300多件，行庫之後將持續積極處理。