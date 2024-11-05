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交屋潮來襲驗屋有訣竅！堅持公正立場「幸福驗屋」推終生服務保障

▲▼驗屋,幸福驗屋,終生服務,建商,專業。（圖／業者提供）

▲近來不少民眾即將交屋，圓夢入住新家前，選擇合適的驗屋公司來替房屋品質把關，成為新難題。（圖／幸福驗屋提供，下同）

房產中心／綜合報導

近三年來房市火熱，隨著2024年下半年的到來，房市即將迎來史上最大的交屋潮，許多人正準備實現擁有新家的夢想。但在搬進新家之前，別忘了「驗屋」這個重要步驟，它可是關乎到未來居住的品質和安心感。專家建議，對於要長期居住的房子，務必要找專業的驗屋公司來檢查，而甫成立一年多的「幸福驗屋」公司，正是憑藉高品質服務和專業口碑，成為幫助許多人順利入住新家、展開幸福生活的人生神隊友。

不驗不知道，房子其實有許多肉眼看不見的問題，常見的像是排水管存水灣有泥沙、碎石、雜物垃圾淤積，雖然水流還是會通，但這些淤積及異物若沒清除，就容易卡頭髮、塵垢等，造成排水不順或堵塞。漏水也是時常出現的狀況，幸福驗屋管理處長陳禾洲分享，房子在經受強勁又長時間的風雨時，窗角是最容易滲漏水的地方，平時若看不出明顯裂紋就可能被忽略，專業業者會使用熱像儀檢驗；另外冷氣排水管是否破裂、衛浴防水、牆體內有無寶特瓶等異物，在各種專業儀器和工作人員的檢測之下，全都無所遁形。

▲▼驗屋,幸福驗屋,終生服務,建商,專業。（圖／業者提供）

▲透過專業的內視鏡儀器，才能發現肉眼看不見的排水管破裂等問題。

▲▼驗屋,幸福驗屋,終生服務,建商,專業。（圖／業者提供）

▲熱像儀能清楚檢視出開關、窗框及冷氣排水管等，容易出現滲漏水的地方是否出現缺失。

知道該在住進新家之前，為房子做一次「全身健檢」，換來更安心的生活品質，那麼驗完屋、找到問題，然後呢？儘管房屋保固的責任在建商，但後續處理的麻煩程度也同樣令人頭大，因此幸福驗屋在業界首創、也是唯一的「一次驗屋，終生服務」！在驗屋後，不僅享有終生免費電話諮詢，還能有一次重大屋況問題的免費到府檢測。市面上的驗屋公司通常只提供一次性服務，但幸福驗屋選擇不惜成本提供這樣的保障，陳禾洲強調，「因為我們希望客戶未來萬一遇到屋況的問題，都能隨時找到我們求助，不會有求助無門的感覺。」真正守護客戶家的幸福。

找驗屋公司除了看檢測專業度和服務品質之外，不少人還有另一個疑慮，那就是會接受建商批量驗屋委託、甚至依賴建商廣告收入的驗屋公司，公正性值得信賴嗎？誰能真正做到「站在消費者立場」就更能獲得民眾的信任，因此幸福驗屋秉持三大堅持：不接建商付費的案子、不拿建商廣告費、不收建商任何好處。陳禾洲表示，這樣的做法和立場同樣是業界首創，「我們超然獨立不與建商來往的堅持，才能真正站在消費者立場、替消費者守護權益。」

▲▼驗屋,幸福驗屋,終生服務,建商,專業。（圖／業者提供）

▲一次驗屋終生服務的保障，加上不和建商有利益往來的立場，讓幸福驗屋能真正成為值得消費者信賴的公司。

幸福驗屋還進一步自主接受第三方監督，是少數立案於「住宅消費者保護協會」的驗屋公司，並且為所有的驗屋案件提供「履約保證」，客戶不必擔心付了訂金卻排不到驗屋，或是驗完屋卻遲遲拿不到報告。另外，幸福驗屋自行開發科技系統化APP，驗屋時能減少人工作業可能出現的疏漏，還能加快速度，在24小時內交付完整驗屋報告。檢驗能做到又快又好的另一個原因則是，不論房型大小，每場驗屋至少會派出三名工程師到場，而且每組團隊一天只驗兩場；專業且足夠的人力，加上不過度的工時，確保檢查能顧及全面性和細節，這一切背後都要付出相當大的成本，但陳禾洲笑說「這是我們對自己品質的保證」。

搬入新家是一件讓人期待的事，別讓房屋的瑕疵掃了生活的興致！你也是即將圓夢成家的一員嗎？記得認真挑選一家專業且值得信賴的驗屋公司，為家提供一站式保障，就能安心愉快地迎接新生活。

幸福驗屋提供ETtoday的讀者免費諮詢
幸福驗屋官網：https://hinho.com.tw/
幸福驗屋Line官方帳號：https://lin.ee/1r4Yg3b

關鍵字：驗屋幸福驗屋終生服務建商專業

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