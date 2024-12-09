睡一半驚覺「室友躺他床底下」　男崩潰衝出門：不續租了

▲男網友半夜睡到一半發現床底有動靜，一看才發現室友睡在床下。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名24歲男網友在論壇Reddit發文抱怨，某日凌晨睡到一半突然驚覺床底下有動靜，於是下床並拿起手機開啟手電筒功能，接著往床底的方向照過去，豈料一看居然發現是他的室友，當場嚇了超大一跳，穿著睡衣衝出家門。

每日郵報報導，這名男網友與24歲的卡爾（Karl）當了2年室友，起初同住一屋簷下一陣子之後，便得知對方是泛性戀者（pansexual），但他並沒有把此事放在心上，也覺得無須為此給出任何判斷評價。不過網友也透露，卡爾曾經多次詢問是否考慮和男人「實驗」一下，但當時已經拒絕，還明確表達這種私人問題會感到不舒服。

在這一切過後，某日晚上睡覺時，男網友驚覺床底下有動靜，起初還以為是老鼠出沒或只是自己在胡思亂想，但後來再一次感覺到有動靜，因此下床查看。沒想到一看才發現卡爾就在床底下，卡爾除了睜大眼睛望著他，還當場尖叫。

對於眼前發生的狀況，男網友感到非常震驚，也很害怕，「我當時還以為要心臟病發作，接著就聽到一陣對不起，卡爾從床底下爬出來，一遍又一遍道歉」。不過男網友則是穿著睡衣跑出家門，到附近24小時營業的咖啡廳冷靜一下，沒想到室友卡爾傳來的道歉簡訊內容，又讓他感到更加害怕。

男網友稱，卡爾承認每周會有好幾次睡在他的床底下，持續大約有3至4個月，只是為了離他更接近一些。後來，等到卡爾去上班之後，男網友才回到家中，拿了生活必需品之後離開，不想再續租約。

然而卡爾事後向其他人抱怨被羞辱、道歉不被接受，讓男網友被其他人指責，稱應該要給卡爾第二次彌補機會。這讓他上網發文詢問到底是不是他反應過度，引發網友討論，有大批網友站在他這一邊，留言稱「那些人都是瘋子」、「他的行為屬於犯罪」、「（卡爾的行為）有夠可怕」。