岡山新案開降價第一槍　標榜「決戰酸民價」要讓首購買得起

▲岡山最熱鬧的火車站生活圈，新案房價已破4字頭，近期竟出現新案開出3字頭行情，喊出決戰「酸民價」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

岡山介於高雄與台南之間，是螺絲生產重鎮，隱形富豪不少，過去生活圈、房價常有「岡山國」的感覺，受惠S廊帶產業效應，區域最熱鬧的火車站生活圈，新案房價已破4字頭，近期竟出現新案開出3字頭行情，喊出決戰「酸民價」，在一片冷清市況中強刷存在感。

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岡山有成熟的螺絲產業聚落，生活圈隱形富豪多，且位於南部半導體S廊帶上的路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區的中心點，本來購屋需求就旺，盡管近期有信用管制等利空衝擊，房市成交量仍長期穩定。

天磊建設執行長吳柏棠表示，近期隨產業陸續進駐，岡山火車站有捷運、台鐵共構，附近又有樂購廣場、秀泰影城、高醫岡山醫院、岡山秀傳醫院等建設陸續完工，區域生活機能完整，再度帶動周邊民眾湧入岡山購屋的剛性需求。

吳柏棠說，岡山市中心生活圈因商業機能發達，可建地不多，上半年進入推案真空期，Q4陸續有新案將銷售，距離不遠的87期成交價，最高也站上4字頭。





▲「天磊穰穰」日前動土，預計12月公開，開價3字頭，相對岡山房價堪稱相當親民。（圖／記者張雅雲攝）

根據高雄實價網統計，該區2023年預售大樓均價36.4萬元，2022年均價為35.3萬元，「達麗雙子星」正對岡山火車站，2023年成交價出現41.4萬元，至今仍為岡山預售最高價。

吳柏棠表示，「天磊穰穰」位於岡山區成功路、台上路口，規劃20~35坪、2~3房，距離岡山火車站不遠，預計12月公開，開價3字頭，相對岡山房價堪稱相對親民，吳柏棠說：「上案同樣位於岡山，因為開價被酸民嫌貴，這次開出3字頭，就是為讓首購買得起，堪稱『決戰酸民價』。」

▲岡山推案主力區域包括舊部落內的火車站、竹圍生活圈、87期重劃區等。（圖／記者張雅雲攝）

吳柏棠表示，市況降溫，雖然在岡山蛋黃區推案，開價也相對平實，祭出3字頭的定價策略，確實是想要公開後可以盡快完銷。而之後即將公開的德旺建設新案，預計開出36~41萬元，還未公開，預約來人量也相當踴躍。

鑫鑽開發協理朱立維表示，岡山推案主力區域包括舊部落內的火車站、竹圍生活圈、87期重劃區等，因為螺絲產業的群聚效應，當地民眾收入高，近年又有半導體產業支撐岡山房市，房價在北高雄是一枝獨秀。

儘管近期央行有信用管制，預估個案還是有機會再創房價新高，朱立維說：「畢竟預售案距離完工還有3~5年，看好未來區域房價漲勢，民眾還是會入手。」

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