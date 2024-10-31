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北市「小京都」大升級？北市稀有「2位數」預售屋最甜進場時機曝

▲▼台北,新北投,都更,千百度,捷運,房價,公園,京都。（圖／業者提供）

▲「千百度」捷運新北投站±150M，不只離捷運站近，價格也超甜。

圖、文／德禧建設提供

近年全台房價大漲，北部由剛需穩固的新北市領漲，台北市房價也出現補漲效應，在過去一年漲幅約13.4％，台北市的預售均價為每坪120.6萬元，就連過去被視為「北市房價凹陷區」的文山區，預售案單坪價格也已站上百萬。

台北市不到百萬的新房子哪裡找？近期有購屋族發現，台北市有一塊「隱藏版都更熱區」，正在悄悄翻新中，未來不僅可望迎來一片新穎街廓，而且相比核心區段看不到車尾燈的房價，這裡房價還處於8字頭，「簡直超香！」

放眼全台北市，新北投捷運站周邊堪稱是「CP值最高的都更熱區」，該區有超過十個都更案都在進行中，包括台北人熟悉的「水美溫泉會館」、「新秀閣飯店」、「熱海飯店」等，預計完工後新北投將會迎來嶄新面貌，同時帶來一波房價升級。

新北投環境清幽，街道與建築洋溢日式風情，素有「台北小京都」的美譽，漫步街上有種清閒慢悠感，夏季氣溫較宜人，冬天還有溫泉可以泡，但是能蓋新大樓的素地不多，因此市場能見度不高，直到這波都更潮，才讓購屋客發現：「住在這裡真好！」

目前新北投已公開的都更案，為捷運站正對面、原「水紗蓮休閒旅館」都更改建的「千百度」。相比其他醞釀中的都更案，「千百度」不僅距離捷運站最近，而且更開出「最後2位數」的預售價格，絕無僅有的地段條件，加上未來可能不會再出現的「甜甜價」，吸引不少置產客的關注。

▲▼台北,新北投,都更,千百度,捷運,房價,公園,京都。（圖／業者提供）

從「千百度」過馬路就是捷運站，鄰近北投公園及七星公園，附近超市、餐廳林立，商業機能便利， 還有最美圖書館、明星私校薇閣中小學加持，環境非常宜居。專家表示，該區段輕屋齡物件選擇少，房價支撐力道強，待未來都更重建的新大樓一棟一棟蓋好，價格勢必會往上堆疊，現在只是起點。

此外，現代人喜歡逐綠而居，「千百度」更坐擁北投公園第一排優勢，專家分析，公園第一排擁有永久景觀，就是所謂的「綠金」，相對更具保值性，對於自住規劃來說，從自己家裡的窗景看出去 ，就能看到大片綠地，住起來格外舒心。

《千百度》預售案由全國十大建築師黃翔龍建築團隊操刀，規劃為2-3房、21-39坪，是台北市少見2千萬內就能入手的全新大樓產品，因此備受自住家庭的青睞。

捷運新北投站±150M｜精品2-3房
了解更多｜https://reurl.cc/YqxYKx
貴賓專線｜（02）2892-7999
接待中心｜台北市北投區中山路1之2號
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