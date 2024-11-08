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央行加碼信用管制！剛需出籠　「遠雄峰蘊」用品牌價值綁客

▲▼ 。（圖／遠雄提供）

▲遠雄建設是台灣口碑建商，以自住客最愛的規畫以及售後服務，廣受已購客認可。（圖／遠雄房地產提供）

記者張雅雲／高雄報導

央行祭出信用管制，房市回歸剛性市場機制，品牌建商的信賴感無可取代，遠雄建設是台灣口碑建商，以自住客最愛的規畫以及售後服務，廣受已購客認可。「遠雄峰蘊」位於高雄科工特區，連最重視專業的醫師家族，都在全家總動員後，在遠雄找到兄弟倆心中完美的家。

受市場氛圍影響，現階段購屋族以自住客為大宗，品牌建商的推案，受惠購屋族對品牌的信賴度及好口碑，在目前房市冷卻的情況下，反而吸引剛需自住民眾的青睞，仍有一定的來客量與買氣。

因此建案本身的品牌力、產品力更被購屋族重視，「遠雄峰蘊」位於高雄市心的科工特區，周邊生活機能發達，約5分鐘可上國道一號，南來北往交通相當便利，並在市中心罕見的以自然為核心，在蛋黃區稀有的1598坪大基地上，打造地上27樓、地下4層的雙塔天空森林。

室內格局也充滿巧思與亮點，規劃市場稀有的邊間43坪、3房格局，並搭配3米深的高雄厝雙景觀陽台，延伸了戶外綠意，由內而外讓社區整體猶如一座城市花園。

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▲「遠雄峰蘊」邊間43坪三房格局規劃雙景觀陽台，延伸戶外綠意。（圖／遠雄房地產提供）

遠雄從開發、規劃、設計、營造、售服一條龍，近年來吸粉無數，推案品質深受自住客肯定，品牌力加上產品力，一有新案推出就立刻在當地掀起一陣旋風。尤其目前市場上投機客幾乎消失，對於自住買方反而是很好購屋時機，吸引不少適用新青安房貸的首購族群、以及有剛需的換屋族群出籠購屋。

連最重視專業的邱姓醫師家族，全家總動員看了一圈房子，在對房地產熟悉、且是遠雄住戶的舅舅與舅媽推薦後，讓邱家對遠雄建設的產品情有獨鍾。

邱媽媽也發現，不只地段無可取代，產品格局、建材配備、公設植栽等，都在遠雄細心打磨下，提供購屋族最實用的居住空間。因此邱醫師一到「遠雄峰蘊」接待中心現場了解後，就決定下訂，並且推薦給哥哥，兄弟倆分別入手6樓﹑9樓，之後也可以互相照應，讓爸媽更放心。

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▲最重視專業的邱姓醫師家族，全家總動員看了一圈房子，兄弟倆都是選擇購入「遠雄峰蘊」43坪的房型。（圖／遠雄房地產提供）

邱醫師目前在中南部大型醫院擔任住院醫師，之後希望可以回高雄發展，邱媽媽透露，為兒子看了非常多的區域，發現重劃區的建案雖多，但生活機能並不成熟，最後還是回到市中心購屋。

「遠雄峰蘊」讓邱醫師心動的元素，是許多為住戶貼心考量的細節，他表示「因為工作壓力的關係，下班後需要舒壓，我看中這邊的2樓的公設，漂浮花園滿符合我的理想，我自己也下班回來很累，若能去空中花園散散步，會非常療癒。」

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▲「遠雄峰蘊」將自然綠意引入建築，於二樓公設打造住戶專屬漂浮花園，讓住戶下樓就能輕鬆安心地帶孩子放電、毛孩放風。（圖／遠雄房地產提供）。

邱醫師的哥哥目前也在醫院擔任藥師，個性嚴謹的他，購屋注重的是安全性，他認為社區有耐震標章，加上廚房使用明火，並設置防火門，讓他十分有安全感，在家人推薦下也選擇「峰蘊」作為未來的住宅。

此外，他覺得峰蘊在設備上都給好給滿，非常加分，他舉例說，「很多建案在主臥跟次臥的衛浴設備，會有落差，在遠雄是一樣的規格，室外還做了電動曬衣架，幾乎都為住戶設想好了。」

最後兄弟倆都是選擇43坪的房型，推薦的舅舅透露，遠雄品牌加持，讓自住客的口碑發酵，建築質量超高標準，服務更是非常專業，對居住品質更有保障。

高雄市心 漂浮森林【遠雄峰蘊】37-43坪
禮賓專線：07-3893999
了解更多：https://www.fgrealty.tw/6ms8gj

關鍵字：遠雄建設高雄科工特區城市花園遠雄峰蘊醫師品牌

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