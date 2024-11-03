新竹占地千坪啤酒餐廳交易　5.1億賣「自家科技大老」　

▲占地千坪的「GBA吉比鮮釀餐廳」竹北店以5.18億元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

占地千坪的「GBA吉比鮮釀餐廳」竹北店以5.18億元交易，賣方就是餐廳，買方則為承業興業，經查2公司背後都與科技大老葛長林有關。他是GBA餐廳的創辦人，也是承業的大股東，同時他也是科技大廠旺矽科技（6223）董事長。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

知名連鎖餐廳「GBA吉比鮮釀餐廳」在全台有多家分店，其中新竹竹北店相當具有指標性，占地千坪，獨棟規劃，空間頗大。近期實價揭露，該店以5.18億元交易，建物4層共1080坪，土地移轉了約1125坪，使用分區為乙工。

經查謄本，賣方為吉比鮮釀餐廳，買方為承業興業，主要股東葛長林大有來頭，為測試介面大廠旺矽科技（6223）董事長，而他也正是吉比鮮釀餐廳的創辦人，因此本次移轉應屬關係人交易。

▲「GBA吉比鮮釀餐廳」全台有多家分店。（圖／翻攝自吉比鮮釀餐廳官網）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，該筆土地5年前興建為4層建物，建物僅1000多坪，容積沒用完，主要作為階段性使用，未來勢必會拆除重新開發，而以本次餐廳移轉給承業興業的角度來看，該土地的開發者可能就會是承業興業。

經查，承業興業背後具生醫背景。邱鼎峯認為，當然該土地興建為廠辦自用是選項之一，但若規劃為長照、月子中心是更適合的選項，第一該區周圍都是高收入科技人，第二乙工土地可合法作為長照與月子中心，土地成本又比竹北其他區域便宜許多。

至於本次移轉價格，邱鼎峯指出，該土地屬台元科技園區範圍，先前為昇科（2252）公告出售附近1423坪土地，換算單價約35萬元，而本次移轉的「吉比鮮釀餐廳竹北店」若建物以每坪8萬元計算，土地單價38萬元符合行情。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶補充，「吉比鮮釀餐廳竹北店」鄰惟馨街，位置不錯，附近上班人口多、也有部分住宅社區，短期上作為餐廳適合，也能接到不少企業包場生意。以商辦、商用不動產開發的角度來看，台元土地供不應求，在該區坐擁千坪土地，實在非常難得，未來充滿機會。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」