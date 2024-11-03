10年每坪漲59萬元！竹北套房轉手獲利豐　在地房仲稱：還是便宜

▲竹北套房10年前總價310萬元，10年後以1100萬元轉手，驚呆在地人。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

竹北套房10年前總價310萬元，10年後以1100萬元轉手，驚呆在地人。拆算該物件單價自22萬飆至81萬元，10年大漲2.5倍以上。在地房仲表示，竹北一般中古2房已要價2000萬元，而本次交易物件夾層2房1100萬元，以總價與實際使用面積來前，甚至稱得上便宜。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

近期實價揭露，8月時新竹竹北大型社區「竹冠富翼」7樓套房以1100萬元交易，登記13.5坪，換算單價81萬元。驚人的是，該戶10年前總價才310萬元，10年大漲2.5倍，單價從22萬元漲到81萬元，相當驚人。

這10年來，竹北房價漲勢確實驚人，也被封為「瘋城」，但根據各單位統計的平均漲幅落在50~150%，與本次交易大漲250%仍有一大段差距。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示：「竹冠富翼」看似漲了許多，但該物件實價登錄備註夾層，「以13.5坪的登記面積來說可隔成2~3房，總價1100萬元老實說不貴，甚至稱得上便宜。」

曾文慶指出，竹北沒有夾層的中古套房每坪已達60~70萬元，而正常2房不加車位總價也來到2000萬元，因此夾層2房總價1100萬元當然還是能吸引買方入手。

▲新竹高鐵站周圍新案已出現8、9字頭成交。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，小坪數套房容易因為裝潢成本，價格有明顯差距，觀察「竹冠富翼」實價登錄紀錄，今年4樓、10樓戶分別成交單價69、59萬元，因此推測本次交易的81萬元可能附了不錯的裝潢，具拎包入住精裝修條件，因此拉高單價。

葉沛堯也提到，「竹冠富翼」位於嘉豐十路、復興三路二段，地段佳，對面就是水圳森林公園，與新竹高鐵站相距不遠，區域新建案如「寶佳奇磊」、「竹科滙」、「鴻喆鴻磬」等等都已出現8字頭、甚至9字頭的交易。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」