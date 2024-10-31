北市釋出4幸福住宅招租　最低每月6180元住信義區

▲台北市4大幸福住宅（社宅）釋出招租，共156戶。（圖為「信安都市社區」／翻攝自台北市住都中心）

記者項瀚／台北報導

台北市4大幸福住宅（社宅）釋出招租，共156戶，《ETtoday新聞雲》整理4大社區最小房型的租金，最便宜的是「信安都市社區」套房戶，月租定價1萬2180元，以第一階補助來看，每月僅6180元。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

台北市住都中心釋出4案幸福住宅（社宅），分別是永吉、北安、信安、溪洲都更分回社區，共釋出156戶招租，提供套房型、1~3房型，提供新婚2年內或育有0~6歲子女家庭申請承租，採先抽籤後審查，審查合格者將依序配租。

北市幸福住宅申請資格有不少限制，除中華民國國民，也得在北市戶籍或在北市就學、就業。此外，除人口數符合各房型人口數規定，家庭成員也不能擁台北市、新北市、基隆市、桃園市的自有住宅。

另外，家庭年收入需在164萬元以下，且總額分配於家庭成員平均每人每月6萬8772元以下，而北市幸福住宅也依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。

▲幸福住宅（社宅）最小房型租金整理。（表／記者項瀚製）

以補助最多的第一階補助來看，條件是未達最低生活費收入標準1倍（家庭總收入平均每人每月1萬9649元以下）。綜觀本次釋出的4大幸福社區最小坪數，最便宜的信安都更社區，套房戶僅6180元，定價則為1萬2180元。

台北市住都中心表示，信安都更社區位於信安街168號，基地面積為617坪，規劃1棟地下4層、地上12層電梯大廈，鄰近六張犁站，具商業機能與交通優勢，周邊有大型綠地景勤二號公園，環境佳。

住商不動產台北遠企加盟店店東吳國源表示，該區有不少公寓，但幾乎都是2房以上格局，租金動輒2~3萬元，套房電梯月租6000多，即便是第三階補助的月租9180元都相當便宜，市場上找不到，應相當搶手。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」