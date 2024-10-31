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一晚6600！住阿里山民宿「跳蚤咬到毀容」醫嚇壞　萬人驚：癢死了

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲入住民宿卻遭跳蚤咬全身。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

「醫生看到都害怕！」一名人妻透露，帶著全家8個人住阿里山某民宿，一晚要價6600元並不便宜，豈料她與老公遭跳蚤大軍攻擊，「被咬到全身、腳都毀容」，向店家反映沒得到半句道歉，就連Google寫評論都被下架。對此，原PO喊話業者能好好消毒處理，不希望有下個人受害了。

一名女網友在臉書《爆料公社》指控，8人入住阿里山某民宿，房型為2間山景四人房，沒想到她與老公同睡靠窗的床，當晚被跳蚤咬到全身、腳都毀容，就連醫生看到都害怕。

他們退房有向業者告知狀況，卻沒有得到半句道歉的話。原PO事後查看評論後，才發現也有苦主反映有跳蚤，但同樣在Google寫下負評，無奈卻被下架，「我發誓我說的都是事實！後悔沒先看Google評價再下訂，現在只能穿長褲出門！」

原PO也指出，這間民宿也是有優點，像是地點優、環境好、早餐也不錯、員工態度也會幫忙搬行李上樓；而價格部份是一晚6600元，其實並不便宜。

對此，原PO喊話，「請業者自己睡一個晚上確認沒問題再出租房間，真的不希望下一個人受害，幸好跟我們同行的長輩沒事，不然我不知道怎麼交代。」

照片可見，當事人雙腳雙手都被咬到起疹子，引發破萬名網友嚇壞，「看照片就覺得癢死了」、「看到我頭皮發麻」、「這真的太離譜了」、「超級噁...完全無法想像這種地方怎麼住人」、「超可怕的，一定很痛苦」、「這應該是超多隻...不是只有幾隻而已」、「這好扯喔！能請他們賠償醫藥費嗎」、「民宿都沒有環境消毒，太可怕了」、「跳蚤咬的傷口，疤痕要好久才會復原」、「此文不可沉啊！飯店業找間專業除蟲公司很難嗎」。

關鍵字：跳蚤民宿阿里山爆料山景房

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