紙本閱讀成歷史眼淚　北屯連鎖漫畫租售店不捨退場

記者陳筱惠／台中報導

你有多久沒有觸碰紙本？2012年開幕、位於北屯東山路上的「錦城連鎖漫畫影音租售店」，因租約到期加上人力成本提高，只經營至12月15日，目前全面出清庫存書籍，實際走訪，店裡部分系列書籍都已出售，實際詢問店家表示，未來應該不會再開了。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲2012年開幕、位於北屯東山路上的「錦城連鎖漫畫影音租售店」，因租約到期加上人力成本提高，只經營至12月15日。（圖／記者陳筱惠攝）

網路時代與3C的發展，讓這世代出現很多「時代的眼淚」，6、7年級生相當熟悉、紫色招牌的「錦城」連鎖漫畫影音租售店，近年陸續傳出收店的消息，位於北屯東山路上的「錦城連鎖漫畫影音租售店」，貼出公告，因租約到期加上人力成本提高，已經營12年的東山店年底將走入歷史。

實際走訪，現場店裡部分系列書籍都已出售，實際詢問店家，店家私下透露：「確實因租約到期加上人力成本提高，房租雖然沒漲，但水電、人事成本一直在漲，連進書成本也漲，加上閱讀者減少，而決定離開市場，未來應該也不會再開了。」

▲該店面位於東山路一段，是屬於北屯區東山商圈餐飲小集市，整條路連鎖店眾多。（圖／記者陳筱惠攝）

該店面位於東山路一段，是屬於北屯區東山商圈餐飲小集市，整條路連鎖店眾多，包含寶雅、魚中魚等，而該店周邊也有租售漫畫店的主力客群包含國高中等，依照實價登錄揭露行情，該店面一樓約30坪、周邊租金行情落在2～2.5萬元，相對其他區域，如鄰近的機捷特區、太原路上還算便宜。

▲連鎖漫畫影音租售店，近年陸續傳出收店的消息。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興說：「這個完全就是時代的眼淚，當電子書越來越蓬勃、許多用聽的軟體、podcast出現，一隻手機就能全面享有過去到實體店才有的服務，都讓這種紙本型的實體店，包含書店、文具店甚至過去大品牌百視達都低頭，不只台中，全台灣都受影響。」

沈政興說，以該店面來說，附近只有白天到傍晚有人潮，周遭都是店面沒有大樓供給，未來做餐飲可能不錯，具有集市效應。

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