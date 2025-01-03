買房被說靠爸媽！他疑惑「拿多少才算靠自己」　網：養大就是贊助

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「父母贊助買房，多少內算合理？」一名網友指出，現在年輕人只要買房，都會被說是靠爸媽，讓他很疑惑，如果接受家人幫助，應該要在多少以內才能說是靠自己。對此，就有人搖頭表示，「平安養大就已經是贊助。」

原PO在PTT的home-sale板發文表示，其實不論年紀，只要想買房，多數父母應該都會贊助，就像他爸爸買房時，雖然家裡沒有贊助頭期款，但也有給裝修費用，「現在年輕人只要買房，幾乎都會被說靠父母，究竟父母贊助多少之內算合理範圍？還可以跟人說是靠自己？」

貼文曝光後引起熱烈討論，許多網友紛紛留言，「支援家電家具就很好了啦」、「我是覺得不用去糾結這個啦，真的一定要界定，我是覺得只能出到家具當入厝禮才算」、「這種就是必取還要立牌坊啊，有拿就有拿，靠自己就靠自己，哪有什麼程度以內」。

不過，也有一部分人認為，父母辛苦養大小孩就已經是最大的贊助，「有贊助要感恩，沒贊助又如何」、「靠自己跟靠爸媽都很值得驕傲的」、「自己努力吧，父母贊助都是多的，平安養大已經很強了」、「他們把我養這麼大，我好手好腳，這樣的贊助我就覺得合理了」、「出生後就是靠父母養到18歲，到底誰不是靠父母」。