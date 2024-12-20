代銷喊完售！他搶買台中預售屋「入住卻怕爆」　釣出過來人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前買下台中一間預售屋，怎料入住幾個月後，發現整棟樓超空，幾乎看不到鄰居，讓他不禁疑惑，「是投資客的意思？」話題掀起熱議，不少人直呼，「台中真的很多投資客，我朋友做仲介，他們最了解」、「一堆新建案售後沒住人進去，不然就是蓋好先放10年才有第一個接盤俠，真的太棒了」。

網友在Dcard發文提到，他在台中買了間預售屋，結果交屋後發現，整棟15層樓，感覺活人不到3層，「一直在想是不是其他鄰居會陸續搬進來，結果等了幾個月還是一樣空。」

他直言，整個新大樓超級空蕩，雖然不影響生活，但感覺很沒人氣，「當初代銷說完銷，所以其他樓是投資客的意思嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「台中一堆吧，沒啥人蓋一堆房子」、「有沒有跟我一樣交屋完沒錢裝潢」、「也是台中，現在住的大樓有一半是非自住，都是投資客買來出租，如果有公設的話很可能會被亂搞」、「我是看到兩個點：1.因為沒啥人你不用擔心鄰居太複雜。2.感覺這棟樓是空頭，小心跌價」、「很多投資客都放著等賣掉而已，或有些買得起的家庭先買著，等著給子女」。

另外，也有不少人心有戚戚焉，表示「有啊！表弟買左營軍港附近的建案 ，入住快1年還沒啥人，管委會成立不了，目前公設都不能用，然後地下室停車場整片空到以為是半夜沒人停的大賣場停車場，好處是不用繳管理費」、「之前經驗...第一戶交屋到感覺有人住大概差了1年，畢竟每戶的驗屋標準不同，光完成交屋到能夠成立管委會就先過了半年多，再到陸續完成裝潢後入住，真的能夠拖蠻久的」。