從小用瓦斯！他見「電氣建案」不習慣　大票有感：天然氣最好

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少預售屋都是裝設IH爐、電熱器，比較少提供天然氣的建案。有網友表示，他從小都是用瓦斯，覺得天然氣很重要，但也聽說瓦斯管線及明火的危險性，所以知道未來一定是「用電」取代，「各位如果在看屋，會傾向需要天然瓦斯，還是用電取代？」

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「天然瓦斯或用電？」文中求問「不曉得『用電』是不是未來趨勢？」因為現在多數預售屋使用IH爐及電熱器，雖然也有提供天然氣的建案，但感覺比較少。

不過，原PO說自己已經用習慣瓦斯，「因為從小都用瓦斯，例如炒菜、洗澡，都比較舒適、方便，就覺得天然氣非常重要。」他也有聽人說瓦斯管線及明火的危險性，所以知道未來一定是「用電」取代「瓦斯」，「各位如果在看屋，會傾向需要天然瓦斯，還是用電取代？」

貼文引發討論，不少人還是喜歡天然瓦斯，「有天然氣最好，洗澡可用，廚房IH健康少油煙」、「我還是裝瓦斯，方便很多」、「都照安全規範走，兩種類型的風險沒差多少」、「瓦斯熱水洗衣+烘乾，瓦斯費兩個月$600，舒服」、「用電是為了省空間」、「個人蠻喜歡天然氣接熱水器和廚房瓦斯爐」、「電費只會越來越貴。」