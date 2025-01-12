通勤台北住五股or林口？　網2理由秒選：塞到爆

▲許多人為省錢，通勤時間會比較長。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者李芷萱／綜合報導

北市房價高昂，許多民眾會選擇住在蛋白、蛋殼區通勤，節省支出，一位民眾日前透露有自住需求，平時在台北上班，正在評估林口或是五股的建案，不知道哪個地區通勤台北比較便利？對此多數人都認為五股光是交通就贏林口，「林口要去台北通勤時間會很長」、「林口塞車很恐怖」、「林口超級塞車，永遠無法改變」。

原PO在《mobile01》表示，考慮平常上班要通勤台北的方便度，目前正在考慮林口和五股洲子洋的一些建案，不知道住哪裡適合，並希望有過來人可以分享一下交通、生活機能方面的心得。

對此許多過來人建議選五股，「洲子洋+1，發展得很好住起來很舒服，搭公車到蘆洲也很近」、「在台北上班還是選五股方便一些」、「就以通勤台北秒選洲子洋」、「林口的缺點很明顯阿，塞車、潮濕、離台北遠」、「從林口開車或公車通勤台北市，走高速公路都要經過五股。住五股會是比較好的選擇」、「住林口來台北通勤...惡夢中的惡夢，上下班塞車超過1小時」。

不過也有人建議若要選林口，建議選機捷A8附近，1200元的月票直達車搭好搭滿，如果沒有A8附近至少也要A9或A7，並且最好還是自己實際在上下班時間以及冬天跑一趟，實際體驗再看自己能不能接受最準。