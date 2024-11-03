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想等斷頭潮？房產達人揭逾放比創新低背後：3大原因免等了

▲銀行（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲金管會數據顯示，不動產貸款逾放比續刷新低。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／今周刊

新青安政策造成房市過熱，各家銀行貸款金額接近滿水位，讓政府憂心會不會引發次貸風暴。

根據金管會最新統計，今年9月建商的建築貸款融資餘額逾3.8兆元，消費者購屋貸款餘額超過10.8兆元，雙創歷史新高。然而，逾放比則續創歷史新低。9月建築貸款逾放餘額僅8.6億元，逾放比0.02%為史上最低。

購屋貸款逾放餘額67.5億元雖較上8月略增，但逾放比率仍為0.06%的歷史低點，顯示不論是建商還是一般消費者，現階段的貸款負擔能力都還不錯，使貸款違約狀況來到史上低檔。

逾放比創新低 房地產放款體質健康

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「逾放比」是指貸款列入催收或其他逾期放款的金額比率，可以反映出申貸戶繳款的不穩定程度。

自從2020年底央行信用管制以來，政府端出實價登錄2.0、房地合一2.0、平均地權條例修正、囤房稅2.0等政策為房市降溫。加上央行六度升息，整體融資成本提高。

她指出，外界原預期市場轉淡後，墊腳購屋的貸款族恐湧現一波斷頭潮。然而，從逾放比愈來愈低的結果來看，今年9月建築貸款逾放比，較2022年3月央行首度升息時的0.06%更低，購屋貸款逾放比0.06%，更是遠低於2007~2008年金融海嘯時期的1.5~1.62%，顯示房地產放款的體質趨向健康發展。

▲▼ 。（圖／）

張旭嵐指出，建築貸款與購屋貸款的逾放比創新低，主要有三大原因。

1. 利率水準仍低：央行雖6度升息，但整體利率在歷史上依然是相對低水位，尚在可負擔範疇。

2. 市場買氣穩健：建商多採預售，今年前3季市況銷路旺營收好，少有無法還款的情況，因此建商無急售倒貨的壓力。今年房市買氣佳，若房貸戶遇上資金瓶頸，仍有機會順利出售，且股市走俏，房貸戶周轉資源多，也降低繳不出房貸的可能性。

3. 行庫精篩客戶：央行信用管制實施後，銀行不論對建商還是對一般消費者的放款，都趨向保守，嚴選負擔能力佳的優質客戶，降低貸款違約風險。

第七波打炒房後 逾放比保持低檔

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，央行第7波限貸9月下旬才實施，因此今年9月的數據還尚未反應相關效應。

但，即將交屋且資金有限的買家，若受限貸令影響解除買賣契約，也還不會進入房貸階段，後續也就不會衍生繳不出貸款的問題。第7波信用管制後的購屋貸款逾放比，應會持續在低檔徘徊。

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