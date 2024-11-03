美國9月二手屋銷售增長7.4%　遠超市場預期

▲專家判斷，美國二手屋銷售增長應屬短期現象。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）最新報告，9月美國二手屋簽約銷售比8月增長7.4%，超出分析師預期的1%。這些「待售屋合約」簽訂數據創下自3月以來創新高，較去年同期上升2.6%。

綜合外電報導，待售屋合約數據基於簽訂的購屋合約，顯示出買家需求的即時情況，並反映出買家對房貸利率的敏感度。根據《每日貸款新聞》（Mortgage News Daily）數據，30年期固定房貸平均利率在8月逐漸下降，並在9月11日降至6.11%，隨後維持在此水平，直到10月再次升至超過7%。

NAR首席經濟學家勞倫斯雲（Lawrence Yun）表示，「由於夏末利率下降和房源增多，各地區的買家積極簽約，預計隨著就業增長、房源增加和利率穩定，房市將進一步上升。」

若以地區來看，美國東北和西部的簽約銷售量年增率最高，中西部和南部則持平。整體增長尤以西部最大，因房價最高，即使利率小幅下降，對買家來說也有顯著影響。

隨著利率再次升高，房屋負擔能力再度受到打擊。儘管如此，美國抵押貸款銀行家協會數據顯示，上周買房者的房貸需求比去年同期增長10%，但需求仍處歷史低位，銷售水平也相對較低。

「CoreLogic」首席經濟學家赫普（Selma Hepp）認為，「隨著利率回升至7%，待售屋增長的反彈可能只是短期現象，預計2024年房屋銷售不會超過2023年的水平。」