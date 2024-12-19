男網友購買雙人床「分期5年」宣布轉售　網友驚呆

▲男網友透過臉書轉賣雙人床，自稱當初購買時分期付款5年，意外引起網友注意。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男網友透過社群媒體臉書轉售雙人床，但隨即引來部分網友的注意，因為原po為了買一張雙人床，分期5年。他也稱，平時都有在清潔保養，這張雙人床相當乾淨，有意願的買家可以先來看過，覺得滿意才購買。

星洲網、Moretify等報導，這名男網友在臉書發布一張雙人床的照片，稱這張雙人床的購買價格為1萬140令吉（約新台幣7萬9375元），每月分期繳納169令吉（約新台幣1322元），總共必須繳5年。他透露，到目前為止已經繳了2年多，也就是付完一半的費用，但現在因為要出國，所以打算轉售給有興趣的人。

男網友說明，自身生活習慣上有些潔癖，所以這張床其實相當乾淨，每個月都會至少定期保養清潔4次，包括測量有無灰塵、框架清潔、床架擦拭、側邊清潔、床墊清洗、噴灑除塵蟎清潔劑以及紫外線殺菌等，有興趣購買接手的人可以先來看過，滿意才購買。

此文一出引發不少網友討論，許多人感到相當震驚，紛紛留言提到「現在連床都要分期還，睡個覺都有經濟壓力」、「車貸、房貸，還有床的貸款」、「高級人睡高級床，可是如果連睡覺的床都要分期，真的悲哀」。