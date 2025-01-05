「貓轉開瓦斯爐」他嚇壞！　一票網推IH爐：安全又好清潔

▲大家比較喜歡瓦斯爐，還是IH爐呢？（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「你喜歡傳統瓦斯爐，還是IH爐？」一名網友表示，家中是裝瓦斯爐，但有次貓咪突然跑到上面，且意外將爐子轉開，讓他覺得有些危險，進而好奇大眾的選擇是什麼。對此，就有一票人大推IH爐，「安全又好清！」

原PO在PTT發文表示，家中廚房是裝瓦斯爐，但除了驗屋當天試過，後來就再也沒使用過，結果有一天貓咪突然跑到瓦斯爐上，甚至一屁股坐在開關旋鈕，「牠壓著旋轉居然把爐子轉開了，瓦斯爐發出點火的聲音，為了安全，我只好連開關也一起封起來。」

經過這場虛驚後，他接著說，要是廚房是封閉式，自己會比較喜歡瓦斯爐，因為使用上比較多元，但如果是開放式，基於安全考量，就會選擇IH爐，「大家房子喜歡瓦斯爐還是IH爐？」

貼文發出後，不少網友紛紛回應，「兩個都有，都很讚」、「有在煮飯一定要用瓦斯爐」、「我沒有耐心等IH爐熱，所以都是希望一定要有瓦斯爐」、「我兩種都有，但喜歡IH爐，之前貓咪跑去瓦斯爐那區玩，結果還真的不小心轉動開關，嚇死我，IH爐可以上鎖比較安全」。

但也有一票人推IH爐，認為清潔上更方便，「IH，好清潔比較重要」、「IH，清潔上方便很多」、「各有優缺點吧，IH爐好清潔、安全性都高，除非原本就很常大火炒菜，不然大部分料理都沒差」、「我每天下廚，覺得IH爐比較好用，別再說什麼有煮飯一定要用瓦斯爐，湯灑出來難清」。