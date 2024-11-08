「QK業」新客源變少　南部摩鐵地主賣地求生

▲高雄建商近3年收購的摩鐵，僅1案進行開發，其他仍持續營業中。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

精華區素地開發有限，高雄近年興起「摩鐵」收購潮，近3年包括加州、麗馨、御宿、金銀島汽車旅館等，都陸續被建商收購，做為儲備土地庫存，可養地兼收租。專家分析，摩鐵基地方正完整，且有機會符合危老條件，對建商來說，極具出手誘因。

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過去幾年高雄興起「摩鐵」收購潮，摩鐵基地方正、產權單一又多位於精華地段，成為很多建商鎖定的獵地目標。根據實登統計，近3年高雄有4件摩鐵交易案，總金額達33.96億元，總地坪則有3486坪，且清一色為開發商出手購入，不過近3年僅1案進行開發，其他仍持續營業中。

汽車旅館 交易年月 總價 (億元) 地坪 屋齡 土地單價 (萬/坪) 買方 金銀島汽車旅館(仁武店) 2021/10 5.52 1063.7 23 51.9 展奇建設 御宿汽車旅館(博愛館) 2021/11 11.21 521.8 32 215.0 城揚建設 加州汽車旅館 2022/08 5.22 699.02 29 74.8 鑫龍騰開發 麗馨汽車旅館 2023/05 12.01 1201.6 20 100.0 鼎宇建設

▲高雄近3年摩鐵成交紀錄。統計彙整：台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉分析，各都會核心區素地有限，想要買到500坪以上的大規模土地可遇不可求，不少摩鐵都是早期開幕，充滿「年代感」的裝潢跟設備，都比不上新的商旅，新客源愈來愈少，建商收購價格高，不少地主乾脆賣一賣。

此外，部分摩鐵屋齡已高，建商買進後放幾年再推案，便能循危老途徑取得容積獎勵重建，而推案前，摩鐵仍可繼續租給旅宿業者營運，建商養地之餘，還能穩賺租金，成為建商獵地標的。

▲近3年高雄有4件摩鐵交易案，總金額達33.96億元，總地坪則有3486坪，且清一色為開發商出手購入。（圖／記者張雅雲攝）

加州汽車旅館舊址位於楠梓區，4日舉行動土典禮，規劃地上26樓超高樓，以2~3房為主，預計2029年完工，黃勁嘉透露，目前房市氛圍瀰漫觀望氣氛，開案時間未定，預計未來開價也要站穩4字頭。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，楠梓近年受惠台積電效應，房、地價雙漲，台積電楠梓廠最快明年Q2試產，大幅激勵區域購屋信心，帶動楠梓預售房價不斷創高，根據實登，楠梓預售案今年至今，共成交1947筆，均價33.7萬元。相比去年成交量1072筆，均價30萬元，價、量都上揚，且預售新案最高成交價已出現5字頭，創楠梓房價歷史新高。

對於近期的房市買氣，黃勁嘉表示，美國總統大選結果有可能左右國內經濟，台灣以出口為導向，若出口衰退房價有機會下跌，現階段由於營建、土地成本上升等通膨效應，目前也沒有跌價空間。

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