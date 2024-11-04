地下室「機車位先搶先贏」　鄰居崩潰放大字報！一票人炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃靖惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前無奈表示，公寓地下室有提供機車停車位，但並非專屬車位，而是先搶先贏，怎料有位鄰居因停不到位子，崩潰寫下大字報「我很快就回來，不要硬跟我搶！」不過，許多網友全歪樓，直呼「看完我都焦慮了」、「鄰居的國文老師要哭了」。

網友在「爆怨公社」發文求解，「請問遇到這種鄰居怎麼辦？此公寓地下室沒有專屬於誰的機車停車位，都是有位置就停，結果鄰居寫了這張紙牌。」

只見鄰居在紙板上寫道，「請不要裝看不懂字，車位真的不好停，為何就是要跟我作對，你搶走我停車位，我停哪？我每天都焦慮沒車位，快瘋了！拜託...我很快就回來，不要硬跟我搶停車位，感謝您。」

▲鄰居崩潰寫紙板抗議。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛回應，「你就提筆寫下二字，me too」、「開放式停車位，只要是住戶都有停的權利，什麼叫搶走我停車位，還有字可以寫成這樣，還真不簡單」、「情勒喔」、「就是有這種的，你沒地方停你家的事，我不能沒地方停」、「照停啊，公共車位為何要讓他」。

另外，不少人也歪樓直呼，「回他，錯字太多，我真的看不懂」、「真看不懂」、「看到他寫的紙板，我也焦慮起來了」、「字都寫得亂七八糟，還想爭停車位？國文老師比你焦慮」、「是我有閱讀障礙嗎」、「回來前順便準備一支紅筆，停好後幫他訂正一下，不然換我們看的都焦慮了」、「字能不能寫好」。