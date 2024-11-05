5年前開價2.2億賣落空！　昔全台第一高樓頂樓戶終以7500萬成交

▲高雄知名地標商辦「長谷世貿聯合國」50樓今年4月成交，換算原屋主持有20年，獲利5232.1萬元離場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名地標商辦「長谷世貿聯合國」，曾是全台第一高樓，該商辦50樓頂樓的餐廳及辦公室今年4月成交，根據實登，成交價為7500萬元，而之前為自然人在法拍以2004年以2267.9萬元取得，換算原屋主持有20年，獲利5232.1萬元離場，據了解新買家為永旭保險經紀。

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「長谷世貿聯合國」位於高雄三民區民族一路，1992年完工，屋齡32年，樓高221.6米，共地上50層、地下5層，是全台首棟高度超過200公尺的建築物，也是當時全台第一高樓，直到1993年被台北市新光人壽保險摩天大樓取代，也是高雄人稱「50層樓」的地標大樓。

頂樓分隔成兩邊使用，一邊為餐廳，另一邊則是商辦，而位於50層樓的餐廳即便有無敵景觀，卻不斷換手經營，屋主為自然人2004年在法拍四拍時取得，得標價為2267.69萬元，換算單坪僅6萬元。

近年陸續委託房仲銷售，2019年就曾開價2.2億元出售，2020年後房價降到1.38億元，最終根據實登公布，今年4月以7500萬元成交，換算下來，屋主持有20年，獲利5232.1萬元出場。據了解新買家為永旭保險經紀。

而該物件坪數為377.35坪，換算單價為19.9萬元，也創「長谷世貿聯合國」單價新高。

▲頂樓分隔成兩邊使用，一邊為餐廳，另一邊則是商辦。（圖／ETtoday資料照）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，受產業效應帶動，高雄商辦市場堪稱史上買氣最熱絡，該棟商辦買氣也出現回升，近1年成交均價14.2萬元。

該棟商辦去年還有不到10萬元的成交價，約為7.8~9.8萬元，49樓也在今年法拍四拍成交，單價11.9萬元，今年已經出現3~4成漲幅，而頂樓特殊產品具景觀價值，價格也算合理。

住商不動產南區執行協理林棋博表示，頂樓戶曾開出月租金30萬元招租，換算投報率也有4.8%，不過「長谷世貿聯合國」內商辦坪數多超過百坪，連帶拉高總價入手門檻，加上屋齡已高，多少影響買家入手意願。

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