第七波信用管制重擊交屋潮　賴正鎰：第八波賣擱來！

▲台中房市熱區北屯、南屯及西屯區旁周邊蛋白區房市也受益。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市2024年前10月建物買賣移轉棟數，較去年同期成長2成以上，購屋主力仍以年輕首購族和高價住宅的置產族掛帥。近期有民眾熱議央行年底前是否還會祭出更嚴格的第八波信用管制？鄉林集團董事長賴正鎰說：「現在到了年底是交屋潮，建議不要有第八波打房，以免錯殺更多換屋族群。」

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鄉林不動產研究室指出，儘管央行九月下旬祭出第七波房貸信用管制的打房措施，但在房市熱區附近的蛋白區，挾房價基期低及交通建設利多不斷，仍受自住買盤喜愛。

▲蛋白區挾房價基期低及交通建設利多不斷，交易量增。（圖／資料照）

而針對央行年底前是否還會祭出第八波信用管制，賴正鎰認為：「年底是交屋潮，打炒房的成效，最快也要等明年元月才會揭曉，建議不要有第八波打房，以免錯殺更多換屋族群。」

9月央行祭出第七波選擇性信用管制、緊縮購屋貸款成數，引起各界哀號，目前全台房市交易趨緩。時值交屋旺季，據台中市地政局統計，全市前10月的建物買賣移轉棟數總計4萬5654棟，較去年同期的3萬7695棟年增21.9%。

其中，北屯、南屯及西屯區合計1萬7627棟、占近4成，周邊蛋白區房市也受益，從建物買賣移轉最近1年的年增率來看，成長率最高前五名分別是潭子、梧棲、后里、龍井及豐原。

▼ 1-10 月台中市建物買賣移轉與去年同期成長前五名

區別 2024 年 1-10 月 2023 年 1-10 月 年增減率 潭子區 1,530 729 110% 梧棲區 2,098 1,241 69% 后里區 466 310 50% 龍井區 1,551 1,051 48% 豐原區 1,323 921 44% 全 市 45,954 37,695 22%

賴正鎰表示：「央行祭第七波打炒房措施後，10月預售屋來客和交易量確實出現觀望，成交轉趨緩慢，深怕房貸要申請不容易，心理層面有疑慮，因此房市表現暫時受到壓抑，但台中建設利多不斷，而且不少傳產企業主口袋深、購屋都是零貸款，因此量雖縮但價穩。」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出：「目前銀行放款態度嚴謹，已對房市造成顯著的寒蟬效應，對無辜的購屋者產生不利影響，盼能適度放寬政策，以確保有實際借款需求者能順利取得貸款，維持產業運轉的順暢，避免過於嚴厲的政策抑制市場正常發展，進而對整體經濟造成負面影響。」

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