ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

第七波信用管制重擊交屋潮　賴正鎰：第八波賣擱來！

▲▼北屯房市，機捷重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中房市熱區北屯、南屯及西屯區旁周邊蛋白區房市也受益。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市2024年前10月建物買賣移轉棟數，較去年同期成長2成以上，購屋主力仍以年輕首購族和高價住宅的置產族掛帥。近期有民眾熱議央行年底前是否還會祭出更嚴格的第八波信用管制？鄉林集團董事長賴正鎰說：「現在到了年底是交屋潮，建議不要有第八波打房，以免錯殺更多換屋族群。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

鄉林不動產研究室指出，儘管央行九月下旬祭出第七波房貸信用管制的打房措施，但在房市熱區附近的蛋白區，挾房價基期低及交通建設利多不斷，仍受自住買盤喜愛。

▲▼國道4號潭子段潭子交流道工程,國4。（圖／高公局）

▲蛋白區挾房價基期低及交通建設利多不斷，交易量增。（圖／資料照）

而針對央行年底前是否還會祭出第八波信用管制，賴正鎰認為：「年底是交屋潮，打炒房的成效，最快也要等明年元月才會揭曉，建議不要有第八波打房，以免錯殺更多換屋族群。」

9月央行祭出第七波選擇性信用管制、緊縮購屋貸款成數，引起各界哀號，目前全台房市交易趨緩。時值交屋旺季，據台中市地政局統計，全市前10月的建物買賣移轉棟數總計4萬5654棟，較去年同期的3萬7695棟年增21.9%。

其中，北屯、南屯及西屯區合計1萬7627棟、占近4成，周邊蛋白區房市也受益，從建物買賣移轉最近1年的年增率來看，成長率最高前五名分別是潭子、梧棲、后里、龍井及豐原。

▼ 1-10 月台中市建物買賣移轉與去年同期成長前五名

區別 2024 年 1-10 月 2023 年 1-10 月 年增減率
潭子區 1,530 729 110%
梧棲區 2,098 1,241 69%
后里區 466 310 50%
龍井區 1,551 1,051 48%
豐原區 1,323 921 44%
全 市 45,954 37,695 22%

賴正鎰表示：「央行祭第七波打炒房措施後，10月預售屋來客和交易量確實出現觀望，成交轉趨緩慢，深怕房貸要申請不容易，心理層面有疑慮，因此房市表現暫時受到壓抑，但台中建設利多不斷，而且不少傳產企業主口袋深、購屋都是零貸款，因此量雖縮但價穩。」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出：「目前銀行放款態度嚴謹，已對房市造成顯著的寒蟬效應，對無辜的購屋者產生不利影響，盼能適度放寬政策，以確保有實際借款需求者能順利取得貸款，維持產業運轉的順暢，避免過於嚴厲的政策抑制市場正常發展，進而對整體經濟造成負面影響。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：台中房市第八波信用管制蛋白區交屋潮央行第七波信用管制

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

被限貸令搞！終於過戶「竟然慘漏水」想解約　律師搖頭：很難

近幾年房市相當火熱，今年下半年將有一波交屋潮。律師林智群表示，看到有網友之前買房，被限貸令搞得很慘，現在終於過戶了，但發現房子有漏水，所以想解約，但他就坦言「除非是海砂屋、輻射屋，不然要解約很難！」話題引發討論。

57分鐘前

第七波信用管制重擊交屋潮　賴正鎰：第八波賣擱來！

台中市2024年前10月建物買賣移轉棟數，較去年同期成長2成以上，購屋主力仍以年輕首購族和高價住宅的置產族掛帥。央行年底前是否還會祭出更嚴格的第八波信用管制？鄉林集團董事長賴正鎰說：「年底是交屋潮，建議不要有第八波打房，以免錯殺更多換屋族群。」

1小時前

買房想撿便宜？專家推「1網站」真的找得到：多刷一下準沒錯

台灣金聯近日因董座施俊吉突遭撤換職務，引發各界關注。房產專家何世昌就在粉專表示，如果買房想要撿便宜，在台灣金聯真的找得到。因為身為泛公股機構的台灣金聯，其業務內容是處理「不良債權」，「倘若你不敢買法拍屋卻想撿便宜，多刷一下台灣金聯的網站準沒錯。」

1小時前

台南捷運深綠線利多尚未發酵　1區漲贏「南科受惠區」

台南捷運深綠線正待交通部審議通過，根據房仲統計，沿線經過的歸仁、永康、新化、新市與善化，這5大行政區近3年房價，大多從1字頭全面起漲，其中新化區漲幅翻倍高達123.2%，漲勢力道位居5區之首，甚至漲贏南科受惠區，成為房價大黑馬。

2小時前

直擊！租屋詐騙全流程　假房東連「身分證都有」

近期在各大社團中出現套房美照，吸引急需租屋的民眾加入通訊軟體後詢問，記者循線實際加入佯裝要看屋，而詐騙集團不僅打出每月減少500元的優惠價促銷、更是拿出假冒的身分證來取信記者，要求先付看屋費，專家呼籲不接電話、要先付費的一定都是詐騙。

2小時前

5年前開價2.2億賣落空！　昔全台第一高樓頂樓戶終以7500萬成交

高雄知名地標商辦「長谷世貿聯合國」，曾是全台第一高樓，該商辦50樓頂樓的餐廳及辦公室今年4月成交，根據實登，成交價為7500萬元，而之前為自然人在法拍以2004年以2267.9萬元取得，換算原屋主持有20年，獲利5232.1萬元離場，據了解新買家為永旭保險經紀。

2小時前

交屋潮來襲驗屋有訣竅！堅持公正立場「幸福驗屋」推終生服務保障

近三年來房市火熱，隨著2024年下半年的到來，房市即將迎來史上最大的交屋潮，許多人正準備實現擁有新家的夢想。但在搬進新家之前，別忘了「驗屋」這個重要步驟，它可是關乎到未來居住的品質和安心感。專家建議，對於要長期居住的房子，務必要找專業的驗屋公司來檢查。

3小時前

苗栗社宅再+1！規劃259戶　預計2029年完工

國家住都中心於苗栗縣苗栗市興建「啟賢安居」社會住宅新建統包工程，於30日順利決標，將由「耀寬營造股份有限公司、央典建築師事務所」統包團隊共同打造，預計2029年竣工，為苗栗縣再提供259戶社宅。截至今日，國家住都中心於全國累計已完工及決標社宅戶數共61900戶。

16小時前

大學生「入住前一周」退租討押金！　房東無奈：該怎麼辦

馬來西亞一名房東把屋子出租給大學生，但原本答應承租的學生卻在入住前一周無預警告知有抽到宿舍，所以需要退租、取回押金。這狀況讓房東感到相當兩難，因為他早已把這筆押金拿去更換新的家具，如今陷入兩難糾結，在臉書發文直呼「我該怎麼辦？」

17小時前

中國房市新政刺激下　10月成交量止跌

中國官方9月底以來推出一連串刺激房市新政，10月新成屋與中古屋總成交量增長3.9%，出現2月以來首度月增長，其中一、二線多個城市成交量明顯回溫。

17小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新家變砲房！屋主見睹監視器「激..

5年前開價2.2億賣落空！　昔..

地下室「機車位先搶先贏」　鄰居..

台中「爆大量輸出平轉戶」單價差..

跟男友家人租屋！她想省錢「搬回..

全台房價所得比創新高　六都只剩..

新竹占地千坪啤酒餐廳交易　5...

竹北、台中高鐵站間「房價凹陷區..

每天都要喝！他想投資「1家電」..

直擊！租屋詐騙全流程　假房東連..

ETtoday房產雲

最新新聞more

過戶慘遇漏水想解約　律師搖頭：..

第七波信用管制重擊交屋潮　賴正..

買房想撿便宜？專家推「1網站」..

台南捷運深綠線利多尚未發酵　1..

直擊！租屋詐騙全流程　假房東連..

5年前開價2.2億賣落空！　昔..

交屋潮來襲驗屋有訣竅！「幸福驗..

苗栗社宅再+1！規劃259戶　..

大學生退租討押金　房東：該怎麼..

中國房市新政刺激下　10月成交..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366